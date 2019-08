Eine Frau fühlt sich in einem Café belästigt und sprüht Pfefferspray.

Weil sie sich in einem Café von einem Videotelefonat einer anderen Frau belästigt fühlte, soll eine 33-Jährige acht Menschen mit Pfefferspray verletzt haben. Wegen des Telefonats sei es zu einem Wortgefecht zwischen den Frauen gekommen. Nach der Spray-Attacke flüchtete die Angreiferin zunächst, doch Beamte trafen sie in ihrer Wohnung an. Gegen die Frau wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.