SEK-Einsatz in Krefeld: Spezialkräfte umstellten am Samstagabend das Haus, in dem sich die vier Kinder des Paares aufhielten.

Ein 53 Jahre alter Mann, der in Krefeld seine Frau stundenlang schwer misshandelt haben soll und einen SEK-Einsatz auslöste, ist nach eintägiger Flucht gefasst worden. Er sei am Sonntag am Stadtrand von Krefeld festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Einsatzkräfte hatten am Samstagabend zunächst befürchtet, dass der Mann nach der Misshandlung seiner Frau auch den vier gemeinsamen Kindern etwas antun könnte. Spezialkräfte umstellten stundenlang das Haus, in dem sich die Kinder aufhielten. Schließlich war klar, dass die drei bis neun Jahre alten Geschwister alleine in der Wohnung waren und sich nicht in der Gewalt ihres Vaters befanden.

Die 32 Jahre alte Mutter der Kinder war am Samstag von einer Passantin schwer verletzt in einem Kofferraum entdeckt worden. Weil das Auto verschlossen war, musste die Polizei den Kofferraum aufbrechen, die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. In einer ersten Vernehmung berichtete sie nach Polizeiangaben, dass ihr Ehemann sie seit dem Vortag stundenlang misshandelt habe und sie nicht wisse, was mit ihren vier Kindern passiert sei.

Die Kinder konnten die Tür nicht öffnen

Einsatzkräfte fuhren daraufhin zur Wohnung der Familie. "Die Beamten konnten durch die geschlossene Haustür flüchtig mit ihnen kommunizieren, die Tür haben die Kinder jedoch nicht öffnen können", sagt ein Polizeisprecher. "Damit war zunächst unklar, ob auch der Vater zu Hause war." Die Befürchtung: Der mutmaßlich gewalttätige Vater könnte die vier Kinder in seiner Gewalt haben.

"Die Polizei hat daraufhin vorsorglich ein Spezialeinsatzkommando angefordert", heißt es im Bericht der Behörden. SEK-Kräfte fuhren zu der Adresse, postierten sich rund um das Haus. "Gegen 20 Uhr konnte die Polizei durch ein Fenster mit den Kindern sprechen. Als sie mitteilten, dass der Vater nicht zu Hause sei, haben Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei die Kinder aus der Wohnung geholt." Die Kinder kamen zunächst in Obhut des Jugendamts. Ob sie miterlebt haben, wie ihr Vater ihre Mutter mutmaßlich stundenlang misshandelte, war zunächst unklar.

Der mutmaßlich gewalttätige Vater wurde am Sonntagmittag in Krefeld festgenommen. Er sei am Stadtrand zu Fuß unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Mutter müsse weiterhin stationär behandelt werden, werde die Klinik aber wohl in den nächsten Tagen verlassen können.