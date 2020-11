England:Krankenschwester soll acht Babys ermordet haben

Von Alexander Mühlauer, London

Acht Babys soll sie ermordet haben. So lautet die Anklage, die in dieser Woche vor dem Warrington Magistrates' Court verlesen wurde. Das Gericht im Nordwesten Englands hatte die Beschuldigte via Videolink von einer Polizeistation zugeschaltet, um sie anzuhören. Doch am ersten Verhandlungstag bestätigte Lucy L., 30 Jahre alt, ausgebildete Kinderkrankenschwester, nur ihren Namen, ihr Alter und ihre Adresse. Ihr mögliches Motiv: völlig unklar.

Zum Prozessauftakt am Mittwoch wurden die Namen der Kinder verlesen, die Lucy L. kurz nach der Geburt getötet haben soll. Joseph, Cemlyn, Elsie, Barney, Daisy, Maddie sowie die Zwillinge Joseph und Eli. Acht Säuglinge sind es, die auf der Neugeborenenstation des Countess of Chester Hospital gestorben sind. Wie ist bislang nicht bekannt. Das geschah in den Jahren 2015 und 2016. Hinzu kommen zehn weitere Fälle, in denen Lucy L. versuchter Mord an Säuglingen vorgeworfen wird.

Vor drei Jahren begann die Polizei der Ursache der mysteriösen Todesfälle nachzugehen. Eine interne Untersuchung des Krankenhauses war zu dem Ergebnis gekommen, dass die Frühgeborenen nach Herz- und Lungenversagen gestorben waren. Sie konnten nicht wiederbelebt werden, was nach Angaben der Klinik ungewöhnlich gewesen sei. Und so wandte sich das Krankenhaus an die Polizei.

Als Lucy L. Anfang dieser Woche schließlich verhaftet wurde, sprach der leitende Ermittler, Detective Chief Inspector Paul Hughes, von "extrem harter Arbeit" in den vergangenen drei Jahren. Der Fall sei "hochkomplex". Bereits im Juli 2018 war Lucy L. zum ersten Mal wegen Mordverdachts festgenommen worden. Damals konnte ihr nichts nachgewiesen werden. Im Juni 2019 wurde sie erneut verhaftet. Doch die Polizei musste sie wieder freilassen.

Am 10. November nun also die dritte Festnahme. Nur zwei Tage später kam es zur ersten Anhörung vor Gericht. Staatsanwältin Pascale Jones sagte, dass die Angeklagte zu ihrer eigenen Sicherheit in Untersuchungshaft genommen werden sollte. Und ein Anwalt, der zwei Familien vertritt, erklärte, dass seine Mandanten erleichtert seien, den Antworten, auf die sie seit Langem gewartet haben, einen Schritt nähergekommen zu sein. Für alle Angehörigen der verstorbenen Kinder sei dies ein "traumatischer Prozess".