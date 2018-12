Kunst im All: "Orbital Reflector"

Dieser Satellit ist nicht im All, um Wetterdaten sammeln, und er soll auch nicht für besseren Handyempfang auf der Erde sorgen. Es handelt sich um eine grafische Darstellung der Skulptur "Orbital Reflector" des Autors und Künstlers Trevor Paglen, die an diesem Sonntag um 19.30 Uhr abheben soll. Dort wird sie, wenn alles nach Plan läuft, einfach vor sich hin schillern, mithilfe eines sich selbst entfaltenden, 30 Meter langen Ballons, dessen Oberfläche Sonnenlicht reflektieren und auf die Erde lenken soll.

Was soll das? Paglen will mit seinem Kunstobjekt bewirken, dass Menschen in den Himmel schauen und sich Fragen stellen. Etwa: Wer hat das Recht, das Weltall als öffentlichen Raum zu nutzen? Und er wirbt mit seiner Skulptur für das Nevada Museum of Art, das die Aktion unterstützt. Der Start der Trägerrakete hat sich seit Anfang des Jahres immer wieder verschoben. Dass es nun klappen soll, ist ein guter Anlass, den Blick auf all die anderen Nutzlosigkeiten zu richten, die Menschen im Weltall hinterlassen haben - oder dabei scheiterten.