KorsikaDie Brandkatastrophe im Wallis, der Mord auf dem Friedhof: Plötzlich steht Korsika im Fokus

Korsika: Im folkloristischen, oft scheinheiligen Blick auf die „Insel der Schönheit“ mit ihren 350 000 Bewohnern wollte sich Frankreich lange nicht eingestehen, dass diese von der Mafia zerfressen wird.
Zwei dramatische Ereignisse werfen ein Schlaglicht auf die lange Zeit verniedlichte Welt des korsischen Verbrechens. Immerhin spricht man in Frankreich mittlerweile das Tabuwort „Mafia“ aus.

Von Oliver Meiler, Paris

Ein Schatten liegt auf der „Insel der Schönheit“, der Île de Beauté, wie die Franzosen Korsika nennen und besingen. Ein dunkler Schatten.

