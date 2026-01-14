Ein Schatten liegt auf der „Insel der Schönheit“, der Île de Beauté, wie die Franzosen Korsika nennen und besingen. Ein dunkler Schatten.
KorsikaDie Brandkatastrophe im Wallis, der Mord auf dem Friedhof: Plötzlich steht Korsika im Fokus
Lesezeit: 4 Min.
Zwei dramatische Ereignisse werfen ein Schlaglicht auf die lange Zeit verniedlichte Welt des korsischen Verbrechens. Immerhin spricht man in Frankreich mittlerweile das Tabuwort „Mafia“ aus.
Von Oliver Meiler, Paris
Brandkatastrophe in der Schweiz:Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Treppe
34 der 40 Toten der Brandkatastrophe in Crans-Montana wurden offenbar an der Treppe der Kellerbar gefunden. Der Betreiber hatte sie selbst umgebaut. Wurde sie zur Falle? Eine Rekonstruktion.
Lesen Sie mehr zum Thema