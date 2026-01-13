Zum Hauptinhalt springen

KorsikaErschossen bei der Beerdigung seiner Mutter

Polizeibeamte und Spurensicherer am Tatort, dem Friedhof von Vero im Süden Korsikas.
Polizeibeamte und Spurensicherer am Tatort, dem Friedhof von Vero im Süden Korsikas. (Foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP)

Auf Korsika ist der frühere Unabhängigkeitskämpfer und schillernde Geschäftsmann Alain Orsoni, 71, erschossen worden – auf dem Friedhof am Grab seiner eben erst bestatteten Mutter. Die Ermittler gehen von einem Profi-Auftragsmord aus.

Von Oliver Meiler, Paris

Ein einziger Schuss aus mehreren Hundert Metern Entfernung, mitten ins Herz. Alain Orsoni starb unter den Pinien auf dem Friedhof von Vero, einem Ort im Süden Korsikas, umgeben von Verwandten und Freunden. Selbst für die Korsen, die schon viel gesehen haben, viel Gewalt, ist dieser Mord auf dem Friedhof eine beispiellose Tat.

