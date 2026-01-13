Ein einziger Schuss aus mehreren Hundert Metern Entfernung, mitten ins Herz. Alain Orsoni starb unter den Pinien auf dem Friedhof von Vero, einem Ort im Süden Korsikas, umgeben von Verwandten und Freunden. Selbst für die Korsen, die schon viel gesehen haben, viel Gewalt, ist dieser Mord auf dem Friedhof eine beispiellose Tat.
KorsikaErschossen bei der Beerdigung seiner Mutter
Auf Korsika ist der frühere Unabhängigkeitskämpfer und schillernde Geschäftsmann Alain Orsoni, 71, erschossen worden – auf dem Friedhof am Grab seiner eben erst bestatteten Mutter. Die Ermittler gehen von einem Profi-Auftragsmord aus.
Von Oliver Meiler, Paris
