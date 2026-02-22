Zum Hauptinhalt springen

Dänemark„Das scheint das Wichtigste zu sein: dass sie Brüste zeigen“

Lesezeit: 3 Min.

„Die haben jetzt lange genug gefroren und wurden begafft“: eine der Frauenskulpturen in Dänemark, die jetzt auch wärmenden Strick trägt.
„Die haben jetzt lange genug gefroren und wurden begafft“: eine der Frauenskulpturen in Dänemark, die jetzt auch wärmenden Strick trägt. (Foto: Nadia Jensen)

In Dänemark gibt es vor allem zwei Arten von öffentlichen Statuen. Statuen, die wichtige Männer darstellen, und Statuen, die nackte Frauen zeigen.  Schluss damit, sagt die Autorin Maren Uthaug.

Interview von Alex Rühle

In Dänemark ist ein Strickboom ausgebrochen: Im ganzen Land werden plötzlich nackte Frauenstatuen bekleidet. Mitverursacht hat diesen Aktivismus die Autorin und Zeichnerin Maren Uthaug, die selbst gar nicht stricken kann.

Zur SZ-Startseite

Norwegen
:„Ich hab riesiges Glück gehabt“

Ein 135-Meter-Containerschiff rammt die norwegische Küste – und schrammt nur ein paar Meter an Johan Helbergs Schlafzimmer vorbei. Und der? Macht erst mal Witze über die russisch-ukrainische Besatzung.

SZ PlusInterview von Alex Rühle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite