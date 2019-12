"Als mich ein Trödler in seinem Schaufenster ausstellte, wusste ich: ,Otto, jetzt bist du alt!'", so beginnt Tomi Ungerers Kinderbuch "Otto - Autobiographie eines Teddybären". Natürlich: Alter ist relativ. Auch bei Spielwaren. Otto jedenfalls dürfte es am Ende des Buches auf etwa 70 turbulente Teddybär-Jahre gebracht haben. Und das ist nun wirklich nicht jedem Spielzeug vergönnt. Vieles geht sofort kaputt. Oder ist ganz schnell wieder out.