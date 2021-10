Kongsberg am Tag danach: Die Polizei sichert weiterhin Spuren an den Tatorten. Der mutmaßliche Täter soll nun psychiatrisch untersucht werden.

Von Kai Strittmatter, Kopenhagen

In den Nachrichten an Tag zwei nach der Gewaltnacht von Kongsberg stehen zwei Männer im Mittelpunkt. Der eine ist der mutmaßliche Täter, der möglicherweise psychisch krank ist. Die Hinweise darauf "verstärken sich", sagte Polizeikommissar Per Thomas Omholt auf einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag. Zuerst müsse man aber das Ergebnis psychiatrischer Untersuchungen abwarten, solange verfolge man auch andere Hypothesen. Die Polizei schließt bislang auch einen Terrorakt nicht aus.