Demokratische Republik KongoMehr als 200 Tote bei Erdrutschen in Coltan-Mine

Arbeiter in der Coltan-Mine Rubaya im Osten der Demokratischen Republik Kongo.
Arbeiter in der Coltan-Mine Rubaya im Osten der Demokratischen Republik Kongo. (Foto: Zohra Bensemra/Reuters)

Unter den Opfern sollen sich Bergleute, Marktfrauen und Kinder befinden. Der Standort wird von der Rebellengruppe M23 kontrolliert, die mit den Rohstoffen ihren Aufstand finanziert.

Bei einem Grubenunglück im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind in dieser Woche nach Angaben von Rebellen mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte ‍der Sprecher des von den Rebellen eingesetzten Gouverneurs der Provinz, Lubumba Kambere ‌Muyisa, mit.

Ein erster Einsturz in der Coltan-Mine Rubaya ereignete sich demnach am Mittwoch, Medienberichten zufolge soll ein zweiter am Donnerstagmorgen gefolgt sein. Am Freitag waren immer noch nicht alle Opfer geborgen. „Mehr als ⁠200 Menschen wurden Opfer dieses Erdrutsches, ‌darunter Bergleute, Kinder und Marktfrauen“, sagte Muyisa. Einige Menschen seien mit schweren Verletzungen gerettet worden. Aus dem Umfeld des Gouverneurs hieß es, die Zahl der ‍Toten liege bei mindestens 227.

Trotz ‌ihres enormen Reichtums an Bodenschätzen zählt die Bevölkerung der Demokratischen Republik Kongo zu den ärmsten der Welt. In Rubaya werden rund 15 Prozent des weltweiten Coltans gefördert. Aus dem Erz wird Tantal ⁠gewonnen, ein hitzebeständiges Metall, das von Herstellern von Mobiltelefonen, Computern und Gasturbinen stark nachgefragt wird.

Der Standort, an dem die lokale Bevölkerung ‍für wenige Dollar pro Tag von Hand gräbt, ‌steht seit 2024 unter der Kontrolle der Rebellengruppe M23. Den Vereinten Nationen zufolge plündert die M23 die Rohstoffe der Mine, um ihren Aufstand zu finanzieren. Dabei werde sie von der ‍Regierung des benachbarten Ruanda unterstützt, was diese jedoch ⁠bestreitet.

Kongo
Wenn Rohstoffe die entscheidende Rolle spielen

Der Konflikt im Osten der Demokratischen Republik Kongo beeinflusst internationale Rohstofflieferketten erheblich. Auch Ruanda ist zentral in diesem Krieg – das Land wird kaum sanktioniert.

Von Constantin Leclerc

