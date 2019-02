25. Februar 2019, 09:49 Uhr Konferenz zu sexuellem Missbrauch Die begründete Angst vor den Medien

Papst Franziskus wollte die Kommunikation des Vatikan modernisieren. Sein Vorhaben droht an der alten, klerikalen Abgehobenheit zu scheitern.

Von Oliver Meiler, Rom

Wie kommt draußen an, was drinnen besprochen wird? Dem Vatikan ist das nicht immer gleich wichtig, manchmal scheinbar überhaupt nicht. Die beiden Welten, die hinter und die vor den heiligen Mauern, sind ja auch weit auseinander. Weiter jedenfalls, als es die geografische Nähe vermuten ließe. Im Fall der Missbrauchsskandale aber, die das Image der katholischen Kirche erschüttern wie sonst nichts, erträgt das Publikum draußen die traditionelle Abgehobenheit und oftmals antiquierte oder theologisch überhöhte Sprachwahl des Vatikans besonders schlecht. Weil es um Kinder geht, um die Verbrechen an den Schwächsten. Da sind klare Bekenntnisse nötig, und direkte Sprache.

Das war dem Papst durchaus bewusst. Es hieß, die Konferenz sei ein "Point of no return" für die Kirche - danach gebe es kein Zurück mehr in vergangene Muster, ab sofort laste jeder Einzelfall auf der Kirche als Ganzes. Entsprechend offensiv kommunizierte der Vatikan während des Gipfels. Zum ersten Mal kam dabei der neue Kommunikationsapparat zum Einsatz, in dem viele Laien an zentralen Stellen sitzen: Journalisten vor allem, die davor über Vatikanisches geschrieben hatten und der Kirche nun helfen, so unkirchlich wie nur immer möglich zu kommunizieren mit draußen.

Sie sorgten dafür, dass die Homepage Vatican News ständig aktualisiert wurde. Alle neun Vorträge, die im Tagungszentrum, dem Synodensaal, gehalten wurden, waren jeweils in Echtzeit verfügbar. Es gab auch Livebilder aus der Aula Nuova del Sinodo, wenigstens jeweils am Morgen, verbreitet über alle sozialen Netzwerke. Und an jedem der drei Konferenztage stellten sich die Hauptredner am frühen Nachmittag in einem Pressebriefing den Medien. Mit dabei war immer auch Padre Federico Lombardi, der frühere Sprecher des Papstes, den Franziskus für die Tagung zurückgeholt hatte, damit er die Botschaft bündle und kanalisiere. Lombardi kann das gut, und er kennt alle Journalisten persönlich, von früher.

Aufgegeben wurde dagegen ein Kommunikationsformat, das einst ganz beliebt war bei den Journalisten, etwa bei der jüngsten Familiensynode: Man ließ die Reporter in Gruppen rein in den Vatikan, an den Schweizergardisten vorbei, in eine Art "Mixed Zone", wie man sie aus den Katakomben der Fußballstadien kennt. Nur dass hier jeweils Bischöfe und Kardinäle kurz vorbeischauten und "bits and bites" lieferten, Kurzvoten also, beim Vorbeigehen. Darauf verzichtete man wohl auch deshalb, damit die Kommunikation einigermaßen einheitlich blieb. Kanalisiert eben. Das hinderte freilich einige Kirchenmänner nicht daran, mal schnell vor eine Kamera zu stehen und aus der Reihe zu tanzen. Ein Kardinal aus Osteuropa etwa sprach im italienischen Fernsehsender Sky News 24 von einem "Hype", der da entstanden sei rund um das Thema des Missbrauchs. Da blitzte sie wieder kurz auf, die alte Abgehobenheit.

Am dritten Tag der Konferenz, als über Transparenz debattiert wurde, trat auch eine Journalistin als Rednerin auf, eine lang gediente "Vatikanistin": Die mexikanische Fernsehkorrespondentin Valentina Alazraki berichtet seit fast 45 Jahren aus Rom, sie ist damit die Doyenne unter den Berichterstattern im Vatikan. Fünf Päpste hat Alazraki erlebt, auf 150 Papstreisen war sie schon dabei. Ihr Auftritt "als Frau und Mutter" sollte einer der eindrücklichsten, eindringlichsten Momente der Tagung werden.

Applaus für Korrespondentin Alazraki

"Nicht wir Journalisten sind die grausamen Wölfe", sagte sie und klagte über eine seltsame Verkehrung der Wahrheiten, über unterschätztes Leid und vertuschte Verbrechen. In ihrer Karriere habe sie viel zu oft gehört, wie Kirchenmänner sich über die Medien beschwert hätten, statt das Übel einzugestehen. Die Medien, hieß es jeweils, stünden im Dienst "dunkler Mächte" und bauschten Missbrauchsfälle zu Skandalen auf, um die Kirche zu diskreditieren und sie zu zerstören. "Wir Journalisten", sagte Alazraki, "haben uns entschieden, auf welcher Seite wir stehen. Und Sie, haben Sie sich wirklich auch dafür entschieden, oder ist es nur ein Lippenbekenntnis?" Sexuelle Missbräuche an Minderjährigen seien kein "Gossip" und kein "Gerede", wie es ein Kardinal vor einigen Jahren genannt hatte. "Es sind Verbrechen."

Sollte die Kirche nicht beschließen, sich radikal auf die Seite der Kinder zu schlagen, der Opfer, der Mütter, der Familien, der Zivilgesellschaft, dann sei es nur recht, wenn sie sich vor den Medien fürchte: "Dann sind wir Journalisten eure schlimmsten Feinde." Zehn Minuten dauerte die Rede nur, fünf Minuten weniger lang als alle anderen Referate, weil die Zeit plötzlich drängte und die Gipfelteilnehmer bei der Bußliturgie in der Sala Regia des Apostolischen Palasts erwartet wurden. Valentina Alazraki ging zurück in die Sala Stampa des Heiligen Stuhls, dem Pressesaal der "Vaticanisti". Dort empfing man sie mit einer Standing Ovation.