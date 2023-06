Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Während Ärzte in einem Militärkrankenhaus in Bogotá die vier Geschwister behandeln, die über Wochen alleine durch den kolumbianischen Dschungel geirrt sind, ohne Essen oder Kontakt zur Außenwelt, werden immer mehr Details über ihren Überlebenskampf bekannt. Es gibt aber auch Hinweise dafür, wieso die Suche nach ihnen so lange gedauert haben könnte. Gemeinsam mit ihrer Mutter waren die Kinder Anfang Mai in einem Kleinflugzeug auf dem Weg von der abgelegenen Gemeinschaft, in der sie tief im kolumbianischen Amazonasgebiet lebten, in die nächstgrößere Stadt. Doch schon bald nach dem Start bekam die veraltete Maschine technische Probleme, kurz darauf stürzte sie ab.