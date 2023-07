Kolumbien:Ein Land in der Koka-Krise

Ein Land in der Koka-Krise

Mit dem Anbau von Koka-Pflanzen können Bauern in Kolumbien schnell Geld verdienen.

Der Handel mit Koka-Blättern ist ein schmutziges, aber einträgliches Geschäft. Obwohl der Kokainkonsum weltweit boomt, ist der Markt in Kolumbien jetzt eingebrochen - und stürzt die Bauern in eine Existenzkrise.

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Tief im Hinterland Kolumbiens, zwischen Wäldern und grünen Hügeln, spielt sich ein Drama ab: Kinder, die hungern. Frauen und Mädchen, die aus blanker Not ihre Körper verkaufen. Bauern, die an Selbstmord denken. Es gibt verzweifelte Hilferufe, eindringliche Warnungen und längst auch schon einen griffigen Namen für die Katastrophe: Crisis cocalera, auf Deutsch so viel wie die "Koka-Krise".