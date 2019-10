In Berlin floriert der Kokain-Handel per Kurier. Selten gelingt es der Polizei, jemanden zu fassen. Über die Expansion eines lukrativen Geschäfts.

Niemals am Telefon den Eindruck erwecken, es würde um Kokain gehen; pünktlich am Treffpunkt erscheinen; Bargeld abgezählt bereithalten und vor allen Dingen: keine Diskussionen. Wer diese schlichten Regeln beherzigt, kann in Berlin weitgehend problemlos in den Genuss einer kräftig expandierenden Dienstleistung kommen - die Drogenlieferung frei Haus.