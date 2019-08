2. August 2019, 11:10 Uhr Hamburg Zoll entdeckt Kokain im Wert von einer Milliarde Euro auf Containerschiff

Es handelt sich um die größte jemals in Deutschland sichergestellte Menge an Kokain. Versteckt waren die 4,5 Tonnen Drogen in Sporttaschen.

Der Zoll hat auf einem Containerschiff im Hamburger Hafen 4,5 Tonnen Kokain entdeckt. Es handle sich um die größte jemals einzeln in Deutschland sichergstellte Menge, teilte das Hamburger Hauptzollamt am Freitag mit. Der Straßenverkaufswert der Drogen soll bei etwa einer Milliarde Euro liegen.

Der Container stammte aus Uruguays Hauptstadt Montevideo und sollte nach Antwerpen (Belgien) transportiert werden. Offiziell war er mit Sojabohnen beladen. Als die Zollfahnder den Container öffneten, sahen sie jedoch nur zahlreiche Sporttaschen. Darin entdeckten die Beamten schließlich 4200 Pakete mit gepresstem Kokain.

Die bereits vor zwei Wochen sichergstellten Drogen seien dem Hauptzollamt zufolge unter strenger Geheimhaltung und umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen vernichtet worden.