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Königin Silvia in Deutschland„Bitte erheben Sie sich für Ihre Majestät“

Lesezeit: 5 Min.

Königin Silvia von Schweden (links) und Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Steinmeier, treffen sich zum „Runden Tisch Kinderschutz“ der World Childhood Foundation Deutschland (WCFD).
Königin Silvia von Schweden (links) und Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Steinmeier, treffen sich zum „Runden Tisch Kinderschutz“ der World Childhood Foundation Deutschland (WCFD). Bernd von Jutrczenka/dpa

Königin Silvia von Schweden setzt sich seit Jahren gegen sexualisierte Gewalt an Kindern ein. Mit ihrer Prominenz verleiht sie einem Tabuthema Sichtbarkeit. Bei einem Treffen mit der Fachwelt in Berlin muss aber erst mal alles nach royalem Protokoll laufen.

Von Annette Zoch, Berlin

Um vier Uhr morgens sei sie aufgestanden, um heute hier zu sein, verrät Königin Silvia von Schweden im Gespräch mit Elke Büdenbender. Ein bewunderndes „Oh!“ entfährt der Ehefrau von Frank-Walter Steinmeier. Die beiden Frauen sitzen in einer kleinen Bibliothek im Berliner Hotel Adlon, plaudern, sie wirken vertraut. Erst vor Kurzem hatten König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia den Bundespräsidenten und seine Frau im königlichen Schloss in Stockholm empfangen. Heute sind die 82-jährige Monarchin und die 64-jährige Richterin aber in anderer Mission unterwegs, einer, die beiden Frauen besonders wichtig ist.

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