Um vier Uhr morgens sei sie aufgestanden, um heute hier zu sein, verrät Königin Silvia von Schweden im Gespräch mit Elke Büdenbender. Ein bewunderndes „Oh!“ entfährt der Ehefrau von Frank-Walter Steinmeier. Die beiden Frauen sitzen in einer kleinen Bibliothek im Berliner Hotel Adlon, plaudern, sie wirken vertraut. Erst vor Kurzem hatten König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia den Bundespräsidenten und seine Frau im königlichen Schloss in Stockholm empfangen. Heute sind die 82-jährige Monarchin und die 64-jährige Richterin aber in anderer Mission unterwegs, einer, die beiden Frauen besonders wichtig ist.