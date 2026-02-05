Máxima , 54, Königin der Niederlande, bereitet sich auf eine zusätzliche Laufbahn vor. Der Königshof in Den Haag teilte mit, dass Máxima am Mittwoch ihren ersten Tag als Reservistin absolviert habe. Nach einer kurzen militärischen Ausbildung werde sie dann einige Zeit bei der niederländischen Armee arbeiten. Die Königin folgt dabei dem Beispiel einer engen Verwandten – ihre Tochter, Kronprinzessin Amalia , 22, hatte im Januar ihre Grundausbildung zur Reservistin als Korporal abgeschlossen und leistet nun parallel zu ihrem Studium ihren Teilzeitdienst. Königin Máxima ist ebenfalls nicht ganz unerfahren: Im vergangenen Oktober nahm sie an einer Übung der niederländischen Militärpolizei teil.

(Foto: Valerie Macon/AFP)

Jennifer Garner, 53, Schauspielerin, gesteht eine Körperverletzung am Arbeitsplatz. Dem US-Magazin The Hollywood Reporter erzählte sie, dass sie 2007 bei den Dreharbeiten zum Film „Operation: Kingdom“ in einer Kampfszene dem Stuntman und Schauspieler Sala Baker ein Stück Ohr abgebissen habe. Für die Szene sei nicht viel an Choreografie vorgegeben gewesen, Regisseur Pete Berg habe Baker nur gesagt, erzählt Garner, „er solle versuchen, mich zu töten“. Irgendwann sei Garner Baker auf den Rücken geklettert, dabei sei es passiert: „Ich biss ihm ins Ohr, und wir haben ein Bild, auf dem ihm ein Stück Ohr fehlt.“ Gebissen habe sie dabei „wie Mike Tyson“. Der Schwergewichtsboxer hatte 1997 in einem Kampf seinem Gegner Evander Holyfield ebenfalls ein Stück Ohr abgebissen. Garner und Baker standen nun für die Serie „Beschütze sie“ wieder gemeinsam vor der Kamera. Es soll dabei zu keinen Vorfällen gekommen sein.

(Foto: Kate Green/Getty Images for Amazon MGM Stud)

Chris Hemsworth, 42, Schauspieler, ist nicht immer so stark gewesen, wie er aussieht. Dem Guardian gestand er, dass er 2011, als er erstmals die Rolle des Donnergottes Thor gespielt habe, Lampenfieber und Panikattacken gehabt habe. Auch durch seine gewachsenen Muskeln sei er dann selbstbewusster geworden. „Ich dachte mir: ‚Okay, cool, niemand kann mir etwas anhaben.‘ Die Rolle eines Gottes wurde zu einem Sicherheitsnetz. Sie täuschte den Leuten vor, ich sei so selbstbewusst und sicher.“ Zusätzlich habe er sich eine tiefere Stimme und eine imposante Körperhaltung angewöhnt. „Der Charakter, den man in Interviews sieht, und die Art, wie ich mich in den vergangenen zwei Jahrzehnten in Hollywood präsentiert habe, bin ich – aber es ist auch eine Inszenierung.“ Hemsworth ist von nächster Woche an im Thriller „Crime 101“ im Kino zu sehen.

(Foto: Kylie Cooper/REUTERS)

Nick Jonas, 33, Sänger, hatte einen schweren Start in seine Zeit als Vater. Im Podcast „On Purpose“ erzählte er von der Geburt seiner Tochter Malti, die im Januar 2022 drei Monate zu früh auf die Welt gekommen war, und zwar, sagt Jonas, „unter, gelinde gesagt, sehr schwierigen Umständen“. Seine Frau, die Schauspielerin Priyanka Chopra, 43, und er hatten das Kind von einer Leihmutter austragen lassen. Drei Monate vor dem eigentlichen Geburtstermin bekamen sie einen Anruf und eilten ins Krankenhaus. Als seine Tochter dort auf die Welt kam, sei sie lila gewesen. Malti musste wiederbelebt werden und erhielt in den folgenden dreieinhalb Monaten sechs Bluttransfusionen. Jonas sagt, er glaube, seine Tochter wisse, „wie das erste Kapitel ihres Lebens war“: Auch für sie sei jeder Tag „ein Geschenk, und das kann man ihr an ihrem Verhalten und ihrer Begeisterung für alles ansehen“.