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DänemarkKönigin Margrethe muss erneut ins Krankenhaus

Dänemarks ehemalige Königin Margrethe an ihrem 86. Geburtstag im April im Innenhof von Schloss Fredensborg.
Dänemarks ehemalige Königin Margrethe an ihrem 86. Geburtstag im April im Innenhof von Schloss Fredensborg. Ida Marie Odgaard/Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Sie war erst Mitte Mai aus dem Krankenhaus entlassen worden. Jetzt muss die 86-jährige Monarchin wegen einer Einblutung im Hüftbereich wieder stationär behandelt werden.

Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist erneut ins Krankenhaus gebracht worden. Die 86-Jährige muss nach einem früheren Sturz behandelt werden. Eine CT-Untersuchung habe eine größere Einblutung im Hüftbereich gezeigt, teilte der Palast mit. Margrethe war erst Mitte Mai nach Herzproblemen aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen worden.

Ihrer Majestät gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte der Palast mit. Es wird mit einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt gerechnet.

Am 14. Mai war die Dänin mit einer sogenannten Angina pectoris – Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen – ins Krankenhaus in Kopenhagen gekommen. Sie hatte sich dort einem Eingriff zur Erweiterung von Blutgefäßen unterziehen müssen.

Mitte April hatte Margrethe ihren 86. Geburtstag gefeiert. Anfang 2024 hatte sie überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn, König Frederik X., überlassen.

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