Es sind schwere Tage für König Felipe VI. Nicht nur, weil seine Untertanen besonders hart von der Epidemie geplagt werden, sondern auch weil seine engste Familie wieder Anlass zu Sorge und Ärger gibt. Viel wurde im Netz gewitzelt, dass der Coronavirus auch die Krone - spanisch: corona - nicht ausspart, weil Königin Letizia sich in Quarantäne begeben musste. Letizia hatte nämlich eine bekannte linke Aktivistin, die sich auf der Massenkundgebung zum 8. März, dem internationalen Frauentag, angesteckt hatte, mit Küsschen begrüßt.

Nun richten sich die Blicke auf Felipes Vater Juan Carlos, der dem Königshaus in den vergangenen Jahren schon reichlich negative Schlagzeilen beschert hat: Liebschaften, Vaterschaftsprozesse, Verdacht auf Verwicklung in Finanzmanipulationen. In einer dürren Erklärung ließ Felipe bekannt geben, dass er das zu erwartende Erbe seines Vaters ausschlägt und ihm die Apanage streicht, immerhin 194 000 Euro im Jahr.

Vorausgegangen war ein Artikel des Londoner Daily Telegraph, dem zufolge Felipe als Erbe eines 88 Millionen Euro schweren Fonds eingesetzt ist. Das Geld stammt nach Ermittlungen der Finanzbehörden vom saudi-arabischen Königshaus, Juan Carlos soll es über ein verwinkeltes Finanzkonstrukt als "Anerkennung" für die Vermittlung eines milliardenschweren Infrastrukturprojekts bekommen haben: eine Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen den Pilgerstätten in Mekka und Medina, gebaut von spanischen Firmen.

Madrider Kommentatoren mutmaßen, woher die britische Zeitung die Informationen hatte: Sie schließen nicht aus, dass dahinter der Londoner Anwalt von Juan Carlos' verflossener "Amiga" steckt, der deutschen Geschäftsfrau Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Diese hatte sich nämlich in einem abgehörten Telefonat darüber beklagt, dass Juan Carlos ohne ihr Wissen den Großteil der Gelder über ihr Schweizer Konto habe "waschen" und somit dem spanischen Fiskus eine erkleckliche Summe an Steuern habe vorenthalten wollen. Die Schweizer Behörden, die die Kontobewegungen untersuchen, sind den spanischen Medien zufolge zu dem Schluss gekommen, dass es sich schlicht um Schmiergeld handelt. In diese Richtung ermittelt auch die Madrider Staatsanwaltschaft, seitdem die Sozialisten, unter denen es eine starke antimonarchistische Strömung gibt, die Regierung und somit auch das Justizministerium übernommen haben. Juan Carlos hat nun als Rechtsbeistand einen bekannten Anwalt genommen, der sich auf Korruptionsverfahren spezialisiert hat.

Angesichts der neuen Finanzaffäre um seinen Vater blieb Felipe wohl nichts anders übrig, als sich von diesem scharf zu distanzieren. Die Hofberichterstatter wollen erfahren haben, dass er vor sechs Jahren gemeinsam mit seinen beiden älteren Schwestern den Vater zur Abdankung gedrängt hat, nachdem dieser erklärt habe, er wolle sich scheiden lassen und seine "Amiga" Corinna heiraten. Zumindest berichtete dies der Ober eines Luxusrestaurants, der die kleine Runde bei ihrer Aussprache bedient hatte. Es gab damals schon genug anderen Ärger, weil die Anklage gegen Iñaki Urdangarin anstand, den Mann der Infantin Cristina. Er wurde später wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder und Urkundenfälschung verurteilt.

Felipe ließ kurz nach seiner Inthronisierung im Juni 2014 bekannt geben, dass das spanische Königshaus den Steuerzahler weniger koste als alle anderen Monarchien in Europa. Doch Kritiker monierten, ein Großteil der Kosten sei in den Etats des Innen- und des Verteidigungsministeriums versteckt. Linke Aktivisten in Madrid fordern angesichts der neuesten Nachrichten über den millionenschweren Fonds des emeritierten Königs, Felipe solle nicht nur auf diese Gelder verzichten, sondern auch auf das Haupterbe, nämlich die Krone.

Das Königspaar versucht offenkundig, mit aufgesetzt freundlichen Umarmungen die sich immer selbstbewusster zu Wort meldenden Antimonarchisten milde zu stimmen. So hat sich Königin Letizia nun die Quarantäne eingehandelt. Auch sie hatte zuletzt Felipe immer wieder Kummer bereitet. Denn die kürzlich unter dem Titel "Die ungeduldige Königin" erschienene Biografie aus der Feder des Gesellschaftsreporters Leonardo Faccio zeichnet die frühere Fernsehjournalistin zwar als hochintelligente, aber auch kalt berechnende Frau, über die ehemalige Lebensgefährten und Arbeitskollegen wenig Erfreuliches zu berichten haben. Sie habe alle Bande zu ihrem früheren Leben rigoros gekappt, lebe aber nun in einem goldenen Käfig. Der Biograf beschreibt ausführlich, was die Madrilenen längst wussten: Die Beziehungen Letizias zu ihren Schwiegereltern und Schwägerinnen sind zerrüttet. Konservative Medien ignorierten das Buch, sie ziehen es vor, Letizia mit vielen Fotos als Modeikone zu preisen.