Charles III. , 77, König, weilte gerade in Nordirland , als er für tot erklärt wurde. Wie der britische Sender Radio Caroline am Mittwoch bei Facebook schrieb , wolle man sich dafür entschuldigen, am Dienstag fälschlicherweise den Tod von Charles verkündet zu haben. Demnach sei „Das Protokoll ‚Monarch‘“, das alle britischen Radiosender bereithalten, versehentlich ausgelöst worden. Dabei verkünden Radiosender den Tod des Königs und stellen daraufhin zunächst den Sendebetrieb ein. Peter Moore, Chef des Radios, schrieb, es sei zu einem Computerfehler im Hauptstudio gekommen. Weiter hieß es: „Wir entschuldigen uns bei Seiner Majestät, dem König, und unseren Hörern für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“ Charles, der weiterhin wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, ist indes wohlauf.

Scott A Garfitt/Scott A Garfitt/Invision/dpa

Kim Kardashian, 45, Reality-Persönlichkeit, kann nicht ohne ihre Pillen. „Ich nehme wahrscheinlich 35 Supplements am Tag“, sagte sie im Podcast von Amy Poehler, „Good Hang“. Demnach teile sie sich die Pillen auf drei Portionen am Tag auf, darunter seien etwa Fisch-Öl-Kapseln. „Ich dachte, ich kann das Fisch-Öl nicht mehr nehmen, ich habe Pillenmüdigkeit, ich muss damit aufhören. Und als ich meine Blutwerte bekam, war es so offensichtlich, dass ich sie abgesetzt hatte, ich musste sie wieder nehmen“, sagte sie. Ein großer Fan von der Einnahme der Pillen ist sie aber offenbar nicht. „Ich wünschte, ich könnte jeden Tag eine Infusion bekommen. Ich könnte es einfach auf meinem Weg zur Arbeit machen.“

Christoph Reichwein/Christoph Reichwein/dpa

Armin Laschet, 65, ehemaliger NRW-Ministerpräsident, flutscht ins nächste Amt. Am Mittwoch gab das Aalkönigkomitee in Bad Honnef bekannt, dass man CDU-Politiker Laschet für das Ehrenamt des Aalkönigs nominiert habe. Das Komitee beschrieb Laschet als Persönlichkeit, die für Ausgleich, Gesprächsbereitschaft und gesellschaftlichen Zusammenhalt stehe. In Zeiten polarisierter Debatten verkörpere der 1961 in Aachen geborene Rheinländer eine politische Kultur des Respekts und des Humors. Amtierende Aalkönigin ist die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Alec Tabak/Alec Tabak/Pool The Daily News/A

Vanessa Trump, 48, ehemaliges Model und Ex-Schwiegertochter von Donald Trump, macht eine Brustkrebsdiagnose öffentlich. „Bei mir wurde vor Kurzem Brustkrebs diagnostiziert“, schrieb sie auf Instagram. Sie arbeite eng mit ihrem medizinischen Team an einem Behandlungsplan. „Ich bedanke mich bei meinen Ärzten, die in dieser Woche einen Eingriff bei mir durchgeführt haben.“ Sie bleibe fokussiert und voller Hoffnung und sei umgeben von der Liebe und Unterstützung ihrer Familie, ihrer Kinder und der Menschen, die ihr am nächsten stünden. Vanessa Trump war zwölf Jahre lang mit Donald Trump Junior, dem Sohn des US-Präsidenten, verheiratet. Mit ihm hat sie fünf Kinder. Im März 2025 machte Golfstar Tiger Woods, 50, seine Beziehung mit Vanessa Trump öffentlich.