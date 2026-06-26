Es war eine bewegte Woche für die Briten. Sie erlebten, wie ganz Westeuropa, eine beispiellose Hitzewelle, feierten oder verfluchten, je nach politischer Präferenz, den zehnten Jahrestag des EU-Referendums und nahmen die Ankündigung Keir Starmers zur Kenntnis, er werde vom Amt des Premierministers zurücktreten. Eine ziemlich bemerkenswerte Nachricht kam dann noch vor dem Wochenende: König Charles III. hat als erster Monarch der Geschichte seine Steuererklärung öffentlich gemacht.
GroßbritannienEin einzigartiger Blick in die royalen Finanzen
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Als erster britischer Monarch überhaupt hat König Charles seine Steuererklärung öffentlich gemacht. Was drinsteht – und was im Dunkeln bleibt.
Von Alexander Menden
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