Als erster britischer Monarch überhaupt hat König Charles seine Steuererklärung öffentlich gemacht. Was drinsteht – und was im Dunkeln bleibt.

Es war eine bewegte Woche für die Briten. Sie erlebten, wie ganz Westeuropa, eine beispiellose Hitzewelle, feierten oder verfluchten, je nach politischer Präferenz, den zehnten Jahrestag des EU-Referendums und nahmen die Ankündigung Keir Starmers zur Kenntnis, er werde vom Amt des Premierministers zurücktreten. Eine ziemlich bemerkenswerte Nachricht kam dann noch vor dem Wochenende: König Charles III. hat als erster Monarch der Geschichte seine Steuererklärung öffentlich gemacht.