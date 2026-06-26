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GroßbritannienEin einzigartiger Blick in die royalen Finanzen

Lesezeit: 3 Min.

Unter seiner Mutter, Elizabeth II., wäre so ein Schritt noch unvorstellbar gewesen, doch die Zeiten sind andere für die Königsfamilie.
Unter seiner Mutter, Elizabeth II., wäre so ein Schritt noch unvorstellbar gewesen, doch die Zeiten sind andere für die Königsfamilie. Aaron Chown/Pool PA/AP/dpa

Als erster britischer Monarch überhaupt hat König Charles seine Steuererklärung öffentlich gemacht. Was drinsteht – und was im Dunkeln bleibt.

Von Alexander Menden

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Es war eine bewegte Woche für die Briten. Sie erlebten, wie ganz Westeuropa, eine beispiellose Hitzewelle, feierten oder verfluchten, je nach politischer Präferenz, den zehnten Jahrestag des EU-Referendums und nahmen die Ankündigung Keir Starmers zur Kenntnis, er werde vom Amt des Premierministers zurücktreten. Eine ziemlich bemerkenswerte Nachricht kam dann noch vor dem Wochenende: König Charles III. hat als erster Monarch der Geschichte seine Steuererklärung öffentlich gemacht.

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