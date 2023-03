Charles III., 74, britischer Monarch, nächtigt vermutlich in einem King Size-Bett. Wenn er in dieser Woche in Berlin zu Gast ist, dürfte er im Hotel Adlon wohnen. Das Luxushotel bestätigt das zwar "aus Diskretionsgründen" nicht - gewährt aber Einblicke, wie es sich auf einen Staatsbesuch vorbereitet. Auch Charles' Mutter, Königin Elizabeth II., hat hier bei ihren Besuchen 2004 und 2015 residiert. Eine der drei Präsidenten-Suiten wurde deshalb zur Royal Suite umbenannt. "Wir haben eine sehr große Nähe zum britischen Königshaus", glaubt Butler Ricardo Dürner. Seine Dienste rund um die Uhr gehören zum Service, wenn man für mindestens 20 000 Euro die 185 Quadratmeter große Suite mietet. Im Wohnzimmer hängt ein signiertes Foto der Queen, im Esszimmer gibt es eine Mini-Küche, in der Dürner auch nachts Tee zubereiten kann und das Bett im Schlafzimmer hat Übergröße - King Size eben.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Hayden Panettiere, 33, Schauspielerin, hätte gerne mehr über postnatale Depressionen gewusst. "Ich wünschte, jemand hätte mir gesagt, dass es in Ordnung ist, wenn du dein Kind zur Welt bringst und nicht sofort denkst: 'Oh mein Gott, ich liebe dich im Moment mehr als alles andere auf der ganzen Welt.' Es ist okay und nicht abnormal", sagte sie in der Sendung "The Rundown". Panettiere, die unter anderem in dem Horrorfilm "Scream VI" mitspielte, brachte 2014 ihre Tochter Kaya zur Welt. Der Vater ist der ehemalige Profiboxer Wladimir Klitschko.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Chico, 42, Glückspilz, hat zum dritten Mal im Lotto gewonnen. "Fünf Richtige! Dafür gab es 2684,90 Euro", sagte Chico der Bild-Zeitung. Das Geld habe er diesmal aber verschenkt. Der ehemalige Kranführer aus Dortmund hatte im September 2022 den Jackpot geknackt und 9,9 Millionen Euro gewonnen. Er kündigte seinen Job und kaufte groß ein: Einen Porsche 911, einen Ferrari Pista, Nobel-Uhren, unzählige Designer-Klamotten und eine Wohnung in Istanbul. Sechs Wochen später gewann er noch mal 1700 Euro.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Jeremy Renner, 52, Schauspieler, rennt sich gesund. In den sozialen Netzwerken teilte er ein Video von sich beim Training auf einer Art Anti-Schwerkraft-Laufband. Neben ihm steht ein Mann, der ihn fragt, ob er die Schrittbewegung selbst ausführe. Renner bestätigt mit "korrekt" - und erklärt, dass seine Beine dank der Maschine lediglich einen Teil seines Körpergewichtes tragen müssten. Der Schauspieler war an Neujahr von einem Schneepflug überrollt worden, als er in der Bergregion nahe Lake Tahoe ein im Schnee steckengebliebenes Fahrzeug freiräumen wollte. Der Hollywoodstar brach sich mehr als 30 Knochen bei dem Unfall.

Detailansicht öffnen (Foto: Jeffrey Arguedas/dpa)

Geraldine Chaplin, 78, Schauspielerin, zweifelt an der Menschheit. "Unser Planet wird schon überleben, aber wir als Menschheit? Da wäre ich mir wirklich nicht so sicher", sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie finde es schrecklich, was in ihrem letzten Lebensabschnitt geschehe: "Plötzlich herrscht wieder Krieg, vom Klimawandel ganz zu schweigen." Sie hasse "all die Politiker und Wirtschaftsbosse, die dafür verantwortlich sind. Und alles, was mit Landesgrenzen, Flaggen und Ähnlichem zu tun hat, hasse ich sowieso schon immer." Geraldine Chaplin ist die Tochter des Filmemachers und Komikers Charlie Chaplin (1889-1977).

Detailansicht öffnen (Foto: Scott Roth/dpa)

Chris Martin, 46, Musiker, hat Bruce Springsteens Essensplan kopiert. Eigentlich esse er abends nichts mehr, sagte er in dem Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend". Martin erklärte: "Ich höre um vier auf zu essen, das habe ich beim Mittagessen mit Bruce Springsteen gelernt." Als er sich mit dem 73-Jährigen traf, stellte er fest, dass der fitter aussah als er selbst. Springsteens Frau Patti Scialfa verriet ihm, dass er nur eine Mahlzeit am Tag esse. "Gut, das ist meine nächste Challenge", habe Martin sich danach gedacht.

Detailansicht öffnen (Foto: Imago stock, Future Image/obs)

Amelie Fried, 64, Schriftstellerin, hat Handy-Nachhilfe von ihrer Mutter bekommen. "Sie hat mir mit Mitte 80 erklärt, wie man mit dem Handy Fahrkarten zieht, das wusste ich vorher nicht", sagte Fried dem Apotheken-Magazin Senioren-Ratgeber. Ihre Mutter sei ein Vorbild für sie. Im Alter von 93 Jahren lese sie noch viel, interessiere sich für andere Menschen und aktuelle Entwicklungen.