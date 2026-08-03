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KriminalitätVier Verletzte bei Schüssen in Köln

Nach der Schussabgabe sind mehrere Polizisten am Tatort beschäftigt.
Nach der Schussabgabe sind mehrere Polizisten am Tatort beschäftigt. Daniel Evers/dpa

Auf offener Straße fallen im Kölner Stadtteil Mülheim plötzlich Schüsse. Mehrere Menschen werden verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

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Vier Menschen sind am Abend in Köln durch Schüsse auf offener Straße zum Teil schwer verletzt worden. Zuvor sei es zum Streit zwischen mehreren Menschen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten die Verletzten in eine Klinik. Derzeit seien zahlreiche Polizisten im Einsatz, erklärte eine Polizeisprecherin. Unter anderem werden Zeugen vernommen und Spuren am Tatort gesichert. Die Hintergründe der Tat im Stadtteil Mülheim blieben zunächst unklar. Auch wer geschossen hat und wie oft geschossen wurde, konnte zunächst nicht geklärt werden.

© SZ/dpa/gelu - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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