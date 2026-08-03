Vier Menschen sind am Abend in Köln durch Schüsse auf offener Straße zum Teil schwer verletzt worden. Zuvor sei es zum Streit zwischen mehreren Menschen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten die Verletzten in eine Klinik. Derzeit seien zahlreiche Polizisten im Einsatz, erklärte eine Polizeisprecherin. Unter anderem werden Zeugen vernommen und Spuren am Tatort gesichert. Die Hintergründe der Tat im Stadtteil Mülheim blieben zunächst unklar. Auch wer geschossen hat und wie oft geschossen wurde, konnte zunächst nicht geklärt werden.