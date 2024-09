Interview von Kerstin Lottritz

Es war gegen 4.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen, als ein Knall die Anwohner in Wachtberg, einer Gemeinde südlich von Bonn, aus dem Schlaf riss. Eine Explosion vor einem Einfamilienhaus hatte dessen Haustür gesprengt. Verletzt wurde niemand. Und doch sperrte ein Großaufgebot an Polizisten die Straße erst einmal ab. Seit Wochen kommt es in Nordrhein-Westfalen immer wieder zu Explosionen, Schüssen oder auch Entführungen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Taten mit Streitigkeiten zwischen Drogenbanden auch aus den Niederlanden in Verbindung stehen. Worum es dabei genau geht und wie die Polizei die Gewalt stoppen will, erklärt der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) im Gespräch.