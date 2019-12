Zwei städtische Bedienstete wollen in Köln offene Forderungen eintreiben und klingeln an einer Wohnungstür. Der Bewohner sticht unvermittelt mit dem Messer zu.

In Köln soll ein Mann am Freitag zwei Bedienstete der Stadt bei einem Hausbesuch mit einem Messer angegriffen und einen Mann tödlich verletzt haben. Die genauen Hintergründe sind nach Angaben einer Polizeisprecherin noch unklar.

Die Tat ereignete sich am Vormittag im Stadtteil Dünnwald. Nachdem der Bewohner geöffnet hatte, stach er unvermittelt zu. Das 47 Jahre alte Opfer brach zusammen. Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg, er starb noch am Tatort. Seine Kollegin erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Nun ermittelt die Mordkommission.

Der Tote war offenbar ein Mitarbeiter der Kämmerei. Der 47-Jährige war nach Angaben der Stadt in der Vollstreckungsabteilung tätig. Die Mitarbeiter sind dafür zuständig, Geldforderungen einzutreiben.

"Dass einer unserer Kollegen im Einsatz für unsere Stadt durch einen Angriff sein Leben verloren hat, macht mich zutiefst betroffen und erfüllt mich mit großer Trauer", sagte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker laut Mitteilung. "Die Verrohung unserer Gesellschaft scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Es macht sich Entsetzen breit angesichts einer solchen Tat." Als Stadt wolle man nun alles dafür tun, dass sich die Mitarbeitenden noch sicherer fühlen können."Daher werden wir uns gründlich anschauen, was wir noch mehr tun können, auch wenn wir wissen, dass es eine absolute Sicherheit nie geben wird", so Reker.