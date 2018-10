16. Oktober 2018, 10:22 Uhr Hauptbahnhof Köln Geiselnehmer weiter auf der Intensivstation

Nach der Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof wird der angeschossene Täter weiter auf der Intensivstation behandelt.

Der Gesundheitszustand der Opfer war am Dienstagmorgen unverändert.

Die Polizei durchsuchte in Köln eine Wohnung und beschlagnahmte dabei Beweismittel, die nun ausgewertet werden.

Nach der Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof wird der angeschossene Täter weiter auf der Intensivstation behandelt. Er ist derzeit offenbar nicht vernehmungsfähig. Der Gesundheitszustand der Opfer ist unverändert. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Genauere Angaben zum Zustand der Opfer machte die Polizei nicht. Der bewaffnete Geiselnehmer war am Montag von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei angeschossen und überwältigt worden. Anschließend wurde er reanimiert und notoperiert.

Der Mann hatte zuvor in dem Bahnhof einen Molotowcocktail gezündet und dabei ein 14-jähriges Mädchen schwer verletzt. Anschließend verschanzte er sich mit einer weiblichen Geisel in einer Apotheke. Das SEK stürmte schließlich das Geschäft. Zum Zeitpunkt hatte der Täter auch die als Geisel genommene Frau bereits mit Benzin überschüttet und gedroht, sie anzuzünden. Die Frau wurde leicht verletzt, sie erlitt eine Benzingasvergiftung.

Ermittler berichten von Durchsuchung

Die Identität des Geiselnehmers war zunächst noch nicht zweifelsfrei geklärt. Am Tatort wurden aber laut Polizei Papiere eines 55 Jahre alten Syrers gefunden, der eine Duldung in Deutschland bis Mitte 2021 erhalten habe. Der Täter sei nach den ersten Ermittlungen mit "hoher Wahrscheinlichkeit" der Besitzer der Papiere.

Nach der Geiselnahme durchsuchte die Polizei eine Wohnung in Köln. Dabei beschlagnahmten die Beamten Beweismittel, die nun ausgewertet werden, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Kölns stellvertretende Polizeipräsidentin Miriam Brauns hatte am Montag gesagt, dass "ein Terroranschlag nicht ausgeschlossen wird, wir ermitteln in alle Richtungen".