Drei Männer haben in einer Kölner Bar Fläschchen versehentlich einen kleinen Schluck Desinfektionsmittel getrunken. .

Angesichts zu durstiger Gäste hat eine Kölner Kneipe am Vatertag davor gewarnt, in kleine Fläschchen abgefülltes Desinfektionsmittel zu trinken. "Bitte sauft nicht unser liebevoll abgefülltes Desinfektionszeug", schrieben die Wirte der Bagatelle Südstadt auf ihrer Facebook-Seite. Die Gefäße auf jedem Tisch seien dazu gedacht, dass sich Gäste zum Schutz vor einer Corona-Infektion mit der Flüssigkeit darin die Hände desinfizieren könnten. "Aber dass es dann mehrfach auf Ex getrunken wird und anscheinend für Grappa oder Obstler gehalten wird, damit hatten wir dann doch nicht gerechnet."