Demnach sollen die Gewalttaten von Mitgliedern der „Bande Kalk“ in Auftrag gegeben worden sein, um das gestohlene Cannabis wieder aufzutreiben. Die niederländischen Kriminellen, von denen viele der „Mocro-Mafia“ zugeordnet werden, stehen im Ruf, besonders brutal vorzugehen. Die gedungenen Helfer aus dem Nachbarland sind der Polizei zum Teil bekannt, sollen sich aber nach ihren Taten wieder ins Nachbarland abgesetzt haben. Indizien dafür, dass sich das niederländische Netzwerk in Deutschland ausbreite und hier neue Märkte erobern wolle, hätten sich nicht bestätigt, erklärte Ulrich Bremer, der Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft.

Mittlerweile haben Kölns Polizei und Staatsanwaltschaft 35 Beschuldigte ermittelt. 15 von ihnen sind in Deutschland in Haft. Zudem sitzt ein 22-jähriger Deutsch-Iraker derzeit in Frankreich in Haft, der als Schlüsselfigur der Kölner Drogenhändler gilt und Anfang Oktober am Pariser Flughafen Charles de Gaulle festgenommen wurde. Mit ersten Anklagen sei in den nächsten Wochnen zu rechnen.

Es geht um gestohlene Drogen im Wert von etwa 1,5 Millionen Euro

Ende Juni hatten Unbekannte der „Bande Kalk“ etwa die Hälfte von 700 Kilo Cannabis gestohlen, die in einer Halle bei Köln lagerten. Diese 300 bis 350 Kilo haben auf dem Schwarzmarkt einen geschätzten Wert von mindestens 1,5 Millionen Euro. Die Ware soll ursprünglich aus den Niederlanden stammen.

Die Kölner Drogenhändler hegten den Verdacht, jemand aus den eigenen Reihen habe das Cannabis erbeutet. Vermutete Verräter wurden entführt und in einem Einfamilienhaus im Kölner Stadtteil Rodenkirchen unter Folter verhört. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beendete mit einem Großeinsatz. Es folgten mehrere Sprengstoffanschläge in Köln vor Häusern, deren Bewohner die „Kalker Bande“ wohl als Diebe ihrer Ware verdächtigte. Bei den Folterungen und Anschlägen, so mutmaßen nun die Kölner Ermittler, seien auch Mitglieder der Mocro-Mafia als Täter beauftragt worden.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hatte im September im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung zwar bestätigt, im Kölner Raum herrsche „eine neue Form der Gewalttätigkeit“. Gleichzeitg warnte der CDU-Politiker vor dem Schluss, alle Taten seien der niederländischen Mafia anzulasten.