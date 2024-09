Anwohner berichteten in der Nacht um kurz vor drei Uhr von einem lauten Knall, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf stand das Café in Flammen, Fensterscheiben waren zersplittert. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Lokal in Vollbrand, wie ein Sprecher der Feuerwehr Köln sagte.

Die Feuerwehr brachte etwa 20 Menschen aus ihren Wohnungen in Sicherheit. Zwei Bewohner des mehrstöckigen Mehrfamilienhauses wurden laut Polizeiangaben leicht verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Durch die Explosion selbst wurde niemand verletzt. Ungefähr nach einer Stunde, gegen vier Uhr, war das Feuer demnach gelöscht. Das Café ist stark beschädigt. Im Anschluss konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

In Köln hatte es in der jüngeren Vergangenheit eine Serie von Sprengungen gegeben. Am Montag vergangener Woche kam es zu einer Explosion in einer Diskothek, am Mittwoch vor einem Modegeschäft. Hintergrund dieser Taten sollen Auseinandersetzungen unter niederländischen Drogenbanden sein.