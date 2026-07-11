Der Böschungsbrand neben der Bahnstrecke zwischen Köln und Düsseldorf könnte ein Sabotageakt gewesen sein. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich dabei auf Sicherheitskreise. Dass ein technischer Defekt den Böschungsbrand an der Bahnstrecke auslösen konnte, gelte demnach als wenig wahrscheinlich. Auf der Plattform indymedia.org ist außerdem ein Bekennerschreiben aufgetaucht, in dem sich die linksextreme Gruppe „Kommando Angry Birds“ für die Sabotageaktion verantwortlich erklärt. Die Strecke ist weiterhin gesperrt.

Laut Bahn hatte am Freitagvormittag an zwei Stellen die Böschung zwischen Langenfeld und Leverkusen gebrannt. Die Feuerwehr habe die Brände zwar gelöscht. Allerdings habe das Feuer Schäden an mehreren Signalkabeln angerichtet, sodass auf dem Streckenabschnitt keine Züge fahren könnten.

Der Staatsschutz der Kölner Polizei hatte bereits am Freitag die Ermittlungen übernommen. Es werde untersucht, ob strafrechtliches Handeln vorliege und das Feuer absichtlich gelegt worden sei, hatte ein Polizeisprecher gesagt. Ob das im Bekennerschreiben geschilderte Vorgehen zu den polizeilichen Ermittlungserkenntnissen passt, ist noch nicht klar. Die Mitglieder der linken Aktivistengruppe „Kommando Angry Birds“ erläutern in dem Text, wo sie angeblich Brandsätze angebracht haben und wie diese gezündet wurden. Als Grund für die Aktion nennen sie den Kampf gegen das Massensterben und die deshalb nötige „Beseitigung der industriellen Technologie“. Auf der Seite indymedia.org können Nutzer Texte unter beliebigem Namen oder anonym ohne Prüfung veröffentlichen.

Die Gruppe ist dem Verfassungsschutz bekannt, sie erklärte sich schon mehrfach für Angriffe auf kritische Infrastruktur verantwortlich, etwa einen Brandanschlag auf die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Düsseldorf im Juli 2025.

„Aktuell ist noch nicht absehbar, wann der Zugverkehr wieder rollen kann“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. „Die Reparaturarbeiten werden noch mindestens bis in die heutigen Nachmittagsstunden andauern.“ Im Nah- und Fernverkehr kommt es deshalb zu Umleitungen und Verspätungen sowie zum Ausfall einzelner Züge. Die Strecke zwischen Düsseldorf und Köln ist eine der wichtigsten Bahnstrecken in Nordrhein-Westfalen für den Nah- und Fernverkehr.