Nach zwei Todesfällen durch eine vergiftete Arznei haben die Behörden die sofortige Schließung von drei Apotheken in Köln angeordnet. Es gehe um den vorbeugenden Gesundheitsschutz während der laufenden Ermittlungen, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums am Donnerstag.

Eine junge Mutter und ihr ungeborenes Kind waren nach der Einnahme eines Glukosegemisches gestorben. Nachdem die Ermittler einen toxischen Stoff in einem Glukosebehältnis gefunden haben, übernahm die Mordkommission. Man könne nicht ausschließen, dass weiteres giftiges Material im Umlauf sei, teilte die Polizei damals mit.

Die 28-jährige Frau hatte das Mittel, das in der Heilig-Geist-Apotheke im Stadtteil Longerich hergestellt worden ist, eingenommen. Als es ihr rapide schlechter ging, sei ein Notkaiserschnitt eingeleitet worden, um wenigstens ihr ungeborenes Kind zu retten. Doch die Rettungsversuche blieben erfolglos, sowohl Mutter als auch Kind starben. Die Obduktion ergab, dass die Mutter an multiplem Organversagen starb.

Auch bei einer anderen Frau, die das gleiche Mittel eingenommen habe, traten Komplikationen auf. Sie fühlte sich unwohl und brach die Einnahme daraufhin ab. Glukosetests werden nach Informationen der Deutschen Diabetes Gesellschaft durchgeführt, um mögliche Diabetes-Erkrankungen während einer Schwangerschaft erkennen zu können.

Ein Arzt hatte beide Fälle am vergangenen Donnerstag gemeldet. Polizei und Stadt hatten am Montagabend ausdrücklich davor gewarnt, Mittel mit Glukose einzunehmen, die in der Heilig-Geist-Apotheke in Köln-Longerich zusammengestellt wurden. Patienten, die glukosehaltige Präparate dieser Apotheke besitzen, sollten sie umgehend bei der nächsten Polizeiwache abgeben. Die Stadt hat der Heilig-Geist-Apotheke vorerst untersagt, selbstproduzierte Medikamente zu verkaufen. Zunächst hatte es geheißen, andere Apotheken seien nicht betroffen.