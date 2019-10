Knapp einen Monat nach dem Tod einer jungen Mutter und ihres Babys durch vergiftete Glukose aus einer Kölner Apotheke ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei Mitarbeiter des Geschäfts. Die Verunreinigung der Glukose sei eher auf eine Verwechselung als auf Vorsatz zurückzuführen, sagte Staatsanwalt Ulrich Bremer am Freitag. Zuvor hatte die Rheinische Post berichtet.

Die Beschuldigten hätten sehr umfangreiche Aussagen zu ihren Aufgaben und den Abläufen in der Apotheke gemacht. Es gebe aktuell keine Hinweise auf vorsätzliches Handeln. Die giftige Substanz, Lidocainhydrochlorid (kurz: Lidocain) sei in einem sehr ähnlichen Gefäß gelagert gewesen wie die Glukose, was auf die Verwechslung hindeute. Es handelt sich dabei um ein Betäubungsmittel.

Die Frau und ihr durch einen Notkaiserschnitt geborenes Baby waren am 19. September an Organversagen gestorben. Zuvor hatte die 28-Jährige eine selbst hergestellte Glukose-Mischung aus der Heilig-Geist-Apotheke im Kölner Stadtteil Longerich zu sich genommen. Das Präparat war Teil eines Routinetests auf Diabetes in der Schwangerschaft. Auch bei einer anderen Frau, die das gleiche Mittel eingenommen hatte, traten schwere gesundheitliche Beschwerden auf.

Erst einige Tage später wurde die Öffentlichkeit informiert und der betroffenen Apotheke untersagt, Medikamente abzufüllen oder selbst zu mischen. Die Apotheke sowie zwei weitere Geschäfte desselben Verbundes wurden zudem aus Sicherheitsgründen von der Bezirksregierung vorläufig geschlossen. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.