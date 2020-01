Die Witwe von US-Basketballstar Kobe Bryant hat sich vier Tage nach dem tragischen Hubschrauber-Unglück mit insgesamt neun Toten erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. "Meine Mädchen und ich möchten den Millionen von Menschen danken, die in dieser schrecklichen Zeit Unterstützung und Liebe gezeigt haben", schrieb Vanessa Bryant auf Instagram. "Danke für all die Gebete. Wir brauchen sie definitiv." Nach dem plötzlichen Verlust ihres Mannes - "der großartige Vater unserer Kinder" - und ihrer "schönen, süßen Gianna", seien sie "völlig zerstört".

"Es gibt nicht genug Worte, um jetzt unseren Schmerz zu beschreiben", schrieb Vanessa Bryant weiter. Die vierfache Mutter stellte zu dem Eintrag ein Familienfoto des Ehepaares mit seinen vier Töchtern. Zur Familie Bryant gehören neben der verstorbenen 13-jährigen Gianna Natalia, 17, Bianka, 7, und die im vorigen Juni geborene Capri. Die 37-jährige Mutter bat um Rücksicht auf ihre Privatsphäre, um mit dieser "neuen Realität" umzugehen. Sie drückte auch ihre Trauer für die Angehörigen der bei dem Absturz getöteten sieben weiteren Insassen aus.

Nach dem Unglück wurde Bryant inzwischen identifiziert. Die Obduktion der von der Unfallstelle geborgenen Leichen habe auch den Tod von Baseball-Trainer John Altobelli, des 50-jährigen Piloten und einer 45 Jahre alten Frau bestätigt, teilte die Gerichtsmedizin in Los Angeles am Mittwoch mit.

Die Gruppe befand sich auf dem Weg vom John Wayne International Airport zu einem Basketball-Turnier in der Mamba Sport-Akademie, als der Helikopter bei Nebel nordwestlich von Los Angeles in hügeliges Gelände abstürzte. Alle Insassen kamen ums Leben.

"Seit langem nicht mehr so einen scharfen Schmerz gefühlt"

Den Ermittlungen der US-Behörde für Transportsicherheit (NTSB) zufolge prallte der Hubschrauber mit großer Geschwindigkeit auf den Boden. Jennifer Homendy von der NTSB sprach von einem Absturz mit "hoher Aufprallenergie". Der Pilot habe demnach versucht, aus einer Wolkenschicht herauszufliegen. Der Hubschrauber krachte in einer Höhe von etwa 330 Metern über dem Meeresspiegel in hügeligem Gelände auf.

Die Experten wollen in zehn Tagen einen vorläufigen Bericht vorlegen. Mit einem abschließenden Ergebnis und der Unfallursache sei aber erst in zwölf bis 18 Monaten zu rechnen, sagte Homendy. Der Helikopter des Typs Sikorsky S-76 war am Sonntag nordwestlich von Los Angeles abgestürzt und in Flammen aufgegangen.

Basketball-Legende Shaquille O'Neal erinnerte im Fernsehen unter Tränen an seinen verstorbenen Team-Kollegen Bryant. "Ich habe seit langem nicht mehr so einen scharfen Schmerz gefühlt", sagte der 47-Jährige in der Sendung "NBA on TNT". Er habe zwei Großmütter verloren und seine Schwester. "Und jetzt einen kleinen Bruder."