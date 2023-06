© dpa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Schwülwarme Temperaturen, tropische Nächte und Unwettergefahr: Tief Justus bringt in den kommenden Tagen sommerlich-ungemütliches Wetter nach Deutschland. Von Dienstag an steigt die Unwettergefahr, in der Nacht zum Mittwoch erhöht sich das Risiko noch einmal.