Fabian Hambüchen, 34, Reck-Olympiasieger, hat so geheiratet, wie er sich das immer gewünscht hat. Zumindest hat er das der Bunten erzählt, nachdem er am Wochenende seiner Lebensgefährtin Viktoria auf dem Standesamt Wetzlar in Hessen das Ja-Wort gegeben hatte. Auf seinem Instagram-Account teilte Hambüchen Fotos und Videos von der Feier. In einem Clip tanzt der Bräutigam in Anzugweste zu Rap-Musik auf den Händen. Gruppenbilder zeigen das Brautpaar mit seinen Gästen. Der Olympiasieger von 2016 hatte im Januar seiner Freundin auf den Malediven den Antrag gemacht. "Das Ja hat unsere Liebe noch stärker gemacht", wurde der Turner in der Bild-Zeitung zitiert.

Günther Klum, 76, Weinbergbesitzer, mag es süß. "Meine Frau mag am liebsten die Trockenbeerenauslese", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Und ich den 2013er. Auch eher süß." Er trinke aber nur hin und wieder mal ein Gläschen. Der Vater von Model Heidi Klum, 49, besitzt im Anbaugebiet Mosel in Rheinland-Pfalz einen Weinberg. "Die Lage heißt Güntherslay. Bei dem Namen habe ich gedacht: Kaufst du dir mal einen Weinberg." Klum ist nicht der einzige prominente Günther im Anbaugebiet Mosel: Fernsehmoderator Günther Jauch übernahm 2010 in Kanzem an der Saar ein Weingut.

Matthias Maurer, 52, Astronaut, glaubt nicht, dass ein Leben auf dem Mond sinnvoll wäre. "Ich würde mit dem Mond eher wie mit der Antarktis heute umgehen. Wissenschaftlich erforschen, wenigen nachhaltigen Tourismus zulassen, aber nicht besiedeln und keinen Raubbau betreiben", sagte er der Augsburger Allgemeinen. Maurer rechnet in weniger als zehn Jahren mit der Landung eines deutschen Raumfahrers auf dem Mond. "Wenn ich spekulieren muss, dann würde ich sagen, dass im Jahr 2030 der oder die erste Deutsche auf dem Mond stehen wird." Auch er selbst würde gerne dorthin reisen.

Lady Gaga, 36, Sängerin, hat sich nach ihren Fans gesehnt. "Ich habe euch so sehr vermisst", sagte sie zum Auftakt ihrer Welttournee in Düsseldorf. "Es gab eine lange Zeit, in der ich nicht wusste, ob ich je wieder auf Tour gehen würde", gestand sie. Ihre Fans hätten ihr aber Mut und Selbstliebe beigebracht. So habe sich die Künstlerin an die Farbe in ihrem Leben erinnern können. Die Tour war wegen der Pandemie zweimal verschoben worden, das Konzert in Düsseldorf war Lady Gagas einziger Auftritt in Deutschland.