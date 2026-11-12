Die Kletterroute „Geheimer Schwob“ in der Steiermark ist gar nicht mehr so geheim. In Apps und Führern wird sie als „Plaisir-Kletterei im fünften bis sechsten Grad“ beschrieben. Überregional bekannt wurde die anspruchsvolle Tour im März 2025, als Aktivisten dort Bohrhaken mit einem Winkelschleifer abtrennten . Ihr Motiv laut Bekennerschreiben: „Faschisten aus dem Gebirge jagen“. Die Aktion richtete sich gegen FPÖ-Chef und passionierten Kletterer Herbert Kickl und seinen Seilpartner Thomas Behm, die die Route 2020 erschlossen hatten.

Kürzlich stand deswegen ein 26-jähriger deutscher Student vor dem Bezirksgericht Bruck an der Mur. Man einigte sich auf eine sogenannte Diversion: Der geständige, nicht vorbestrafte Mann zahlt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung 100 Euro und leistet 120 Stunden gemeinnützige Arbeit, nach Anregung des Richters etwa beim Instandsetzen von Wegen für einen Bergverein. Im Gegenzug verzichtete das Gericht auf eine Verurteilung.

Kickl hatte die Aktion auf Facebook „absolut irre und lebensgefährlich“ genannt. Nun toben FPÖ-Anhänger und Boulevardmedien über die angeblich zu milde Strafe für einen „linksextremistischen Anschlag“. Die alpine Szene diskutiert dagegen über einen Satz des Richters Michael Auracher, der selbst seit rund 30 Jahren bei der Bergrettung am Hochschwab tätig ist: „Die Berge sollen politisch frei bleiben.“ Das gelte auch für Banner, wie sie der Angeklagte am Gipfel gehisst habe.

Damit widersprach er genau dem Ansinnen des Aktivisten. Der hatte offen erklärt, er habe ein Zeichen gegen Kickl und gegen Behm setzen wollen, der als Kletterführer-Autor immer wieder mit Routennamen aus dem rechtsextremen Vokabular auffällt, etwa „Kristalltag“, „Swastikaar“ oder „Zyklon B“. Für ihren Mandanten seien die Sicherungen „mehr als nur Haken“, sagte die Verteidigerin des Studenten. Der Richter ließ das nicht gelten: Eine Vereinnahmung der Berge, wie sie in der NS-Zeit betrieben wurde, könne er hier nicht erkennen, Kickl habe sich mit der Route nicht inszeniert.

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Ob ein Sturz in eine ungesicherte Seillänge glimpflich ausgeht, hängt sicher nicht von der Gesinnung der Kletterer ab. Ob die Berge ein politikfreier Raum sein können, ist eine andere Frage. Bergsport war schon immer ideologisch besetzt. Das erste Gipfelkreuz ließ 1492 der französische König Karl VIII. am Mont Aiguille errichten, als Zeichen seiner Herrschaft. Die Erstbesteigungen der Achttausender waren militärisch geführte Expeditionen, bei denen sich Briten, Franzosen und Österreicher einen Wettlauf um die „Eroberung“ der Gipfel lieferten. Auch Bergnamen sind politisch: Das Agassizhorn in der Schweiz zum Beispiel ehrt den Naturforscher Louis Agassiz, einen Rassentheoretiker; eine Initiative will den Gipfel umbenennen. Den höchsten Berg Nordamerikas, der 2015 seinen indigenen Namen Denali zurückbekam, taufte Donald Trump 2025 wieder in Mount McKinley um.

Verletzende Sprache im Alpinismus : Berge des Anstoßes Im Bergsport begegnen einem auf Schritt und Tritt rassistische, gewaltverherrlichende oder sexistische Begriffe, auch Gipfel sind nach zweifelhaften Persönlichkeiten benannt. Wo kommen solche Namen her? Und warum sind sie nicht längst weg? SZ Plus Von Titus Arnu ...

Auch die Alpenvereine waren nie unpolitisch. Schon um 1900 führten Sektionen „Arierparagrafen“ ein, um jüdische Mitglieder auszugrenzen. Die Nationalsozialisten feierten die Erstdurchsteigung der Eiger-Nordwand 1938 – die alpinistische Leistung einer österreichisch-bayerischen Seilschaft in der Schweiz – als großdeutsche Heldentat; einer der Bergsteiger, Heinrich Harrer, war in der NSDAP und SS-Oberscharführer. Der Gruß „Berg Heil“ stammt schon aus dem 19. Jahrhundert, erinnert aber an „Sieg Heil“ und gilt je nach Grüßendem als vorbelastet oder harmlos. Der Österreichische Alpenverein distanzierte sich 2021 von Behm, verkauft dessen Führer nicht mehr in seinen Wiener Geschäftsstellen und nimmt solche Routen nicht in sein Tourenportal auf. Auch das ist eine politische Entscheidung.

Wenn Markus Söder, wie vor einigen Wochen geschehen, auf der Zugspitze vor Kameras mit dem Vorschlaghammer auf einen Felsbrocken drischt, um auf den schmelzenden Permafrost hinzuweisen, ist das demonstrativ politisch – zumal, wenn der Auftritt mit der Ankündigung zusammenfällt, Bayerns Klimaschutzgesetz aufzuweichen und die Klimaneutralität von 2040 auf 2045 zu verschieben. Umweltgruppen wie Mountain Wilderness, Greenpeace und BUND protestieren gegen neue Skigebiete und Overtourism, blockieren auch mal Zufahrtsstraßen. Selbst Après-Ski kann politisch werden: DJ Ötzis Titel „Tirol“ von 2013, gedacht als unpolitische Hommage an seine Heimat, ging Anfang 2026 auf Tiktok viral und wurde von Rechtsextremen als Hymne vereinnahmt; Gerry Friedle (DJ Ötzi) distanzierte sich ausdrücklich.

Die Natur ist selbst zu einem politischen Akteur geworden. Bruno Latour, französischer Soziologe

Achtung, schwierige Schlüsselstelle: Sie führt ganz ohne Bohrhaken und Karabiner von DJ Ötzi zur Naturphilosophie. Die Trennung von Natur und Gesellschaft, die René Descartes im 17. Jahrhundert theoretisch begründete, kennen vom Buddhismus und Hinduismus geprägte Kulturen nicht; dort ist der Mensch Teil des Kreislaufs. Dieser Gedanke kommt mittlerweile auch im Westen an. „Die Natur ist nicht länger nur Kulisse für menschliches Handeln; sie ist selbst zu einem politischen Akteur geworden“, schrieb der französische Soziologe Bruno Latour. Im vergangenen Hitzesommer haben die Berge das recht plastisch vorgeführt: Mit schmelzenden Gletschern, Flutwellen und Bergstürzen mischt sich die Natur aktiv in die Politik ein. Berge und Ökosysteme sind keine stummen Objekte mehr, sondern fordern kraft ihres zunehmend unsicheren Daseins eigene Rechte und politische Vertretung ein.

Am Ausweichkogel ist wieder Ruhe eingekehrt, jedenfalls in der Wand. Die entwendeten Haken sind ersetzt, der „Geheime Schwob“ ist wieder eine durchgehend gut zu sichernde Kletterroute. Verletzt wurde niemand, gefährdet hätten die fehlenden Haken vor allem Unbeteiligte. Wenn der Aktivist etwas erreicht hat, dann Folgendes: Kickls Kletterroute ist jetzt wirklich über die Region hinaus bekannt.