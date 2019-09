Etwa die Hälfte der Friedhofsflächen in Deutschland wird laut Experten nicht mehr für Bestattungen benötigt. Wegen des Trends zu kleinen Urnengräbern sowie Beisetzungen in Bestattungswäldern oder auf See seien etwa 17 500 Hektar auf Friedhöfen überflüssig geworden, teilte die Verbraucherinitiative Aeternitas am Dienstag mit. Auch würden die Nutzungsrechte an großen Familiengrabstätten selten verlängert. Nach den vorliegenden Daten würden inzwischen mehr als zwei Drittel der Verstorbenen eingeäschert. Vor 25 Jahren sei das Verhältnis zwischen Erd- und Feuerbestattungen noch umgekehrt gewesen.