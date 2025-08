Vor genau 25 Jahren hatte sie diese Kleinanzeige aufgegeben. Sie suche einen gebrauchten Tischkicker, schrieb Paola dort. Gerade hatte die junge Architektin eine neue Wohnung in Mailand bezogen, die Gründung einer Familie war da nur noch eine Frage der Zeit. Da sollte auch ein Kicker her. Denn so ein Ding sorgt ja nicht nur für unbeschwerte Familienabende und die Festigung der Partnerschaft, es bindet meist auch die Nachbarschaft mit ein und schmückt optisch jedes Wohnzimmer.

Nur: Auf Paolas Anzeige meldete sich einfach niemand. Ihre Kinder wurden älter, die Ehe scheiterte, auch das Einrichtungsmagazin, in dem sie einst ihr Gesuch inseriert hatte, wurde eingestellt. Die Zeiten, sie ändern sich eben. Doch jetzt, so berichtet der Corriere della Sera, passierte das: Laura rief an! Sie habe ihren Dachboden gerade aufgeräumt und dabei ein paar alte Zeitungen gefunden, erzählte die ältere Dame, von der Paola noch nie gehört hatte. Ob sie nach 25 Jahren denn immer noch Interesse habe an so einem Tischkicker, wollte Laura wissen.

Paola hatte ihr Tastenhandy längst in ein Wischphone umgetauscht, ihre Nummer aber hatte sie behalten. Und das war ein Glück, denn sonst hätte sie den Original-Longoni von Laura nie geschenkt bekommen. Paola fuhr also zum Gardasee und holte ihn sich ab. Nur dass sie sich das riesige Ding dann nicht mehr in ihrem Wohnzimmer aufstellte. Was will man denn auch damit, wenn die Kinder längst erwachsen sind und der Rücken schmerzt? Und überhaupt: Dieser Lärm! Was würden die Nachbarn dazu sagen?

Jetzt steht der Longoni, wie er früher in jeder italienischen Bar zu finden war, bei ihr im Architekturstudio. Er stinkt und ranzt ein bisschen. Und doch sieht er wunderschön aus.

