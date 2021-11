Interview von Reto Hunziker

"Fertig sein ist gewissermaßen das Gegenteil von dem, was ich erreichen will", hat Illustrator Christoph Niemann einmal gesagt. Dutzende Cover des New Yorker und des New York Times Magazine hat der Fünfzigjährige mit seinen Illustrationen gestaltet, mehrere Bücher publiziert. Es muss anstrengend sein, sich ständig neu zu erfinden, aber Niemann will es offenbar so, in der Corona-Zeit hat er sich auch mit Musik beschäftigt: Sein Lernen und Scheitern am Klavier verarbeitete er im Buch "Pianoforte". Nun schaut er gut gelaunt in seinem Studio in die Webcam, und man fragt sich: Diese Besessenheit, diese Demut - wie passt das zusammen?