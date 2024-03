Von Constanze von Bullion

Gesetzlich sei ja viel erreicht mit der Abschaffung des Paragrafen 175, sagt er irgendwann. "Aber in der Gesellschaft ist es nicht angekommen." Sonderlich zuversichtlich klingt das nicht für einen Mann, der ein Leben darauf verwendet hat, sich nicht einschüchtern zu lassen. Klaus Schirdewahn, 76, gilt ja jetzt offiziell als "Aktivist". Solche Zuschreibung allerdings will nicht recht passen zu dem Herrn im Zweiteiler, der vieles sein wollte, nur eben nicht "vom anderen Ufer". So hat er das genannt. Früher. Und es sollte aufhören.