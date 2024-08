Interview von Katharina Erschov

Klaus Kläre aus Buxtehude ist mit 76 Jahren wohl der vermutlich älteste aktive Rettungsschwimmer Deutschlands. Im April 2024 – nach einem vollen Jahr mit sportlichem Training – hat er die nötige Prüfung bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bestanden. Damit rettete er seinen kleinen Badebetrieb in Fredenbeck: Weil es keine zertifizierte Badeaufsicht gab, wurde das Schwimmen im See vergangenes Jahr verboten. Seit Klaus Kläre jedoch sein Abzeichen hat, ist das Baden in Fredenbeck nun auch wieder erlaubt.