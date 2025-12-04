Der Ethnologe Thomas Hauschild, 70, ist emeritierter Professor der Kultur- und Sozialanthropologie. Weltweit forschte er zu Ritualen, Magie und politischen Kulten. Sein Buch „Weihnachtsmann: Die wahre Geschichte“ gilt als Standardwerk. Als einer der wenigen Klaasohm-Experten war er mehrfach auf Borkum, um das Fest wissenschaftlich zu erforschen. Ein Gespräch über verschworene Inselgemeinschaften und darüber, warum wir ohne Bräuche Monster wären.