Von Veronika Wulf

Die Kitas haben ja zu, hörte man in den vergangenen zwölf Monaten immer wieder, mal resigniert, mal verzweifelt. Das galt zeitweise auch für einige Eltern, die keinen Anspruch auf die Notbetreuung hatten oder sie nicht nutzen wollten. Es galt aber nicht für all die Erzieherinnen und Erzieher. Denn auch während der Notbetreuung muss jemand auf die Kinder aufpassen und das bieten, was gerade besonders gefährlich ist: Nähe. Wie geht es ihnen nach einem Jahr Pandemie? Was haben sie erlebt? Fünf Eindrücke aus fünf Bundesländern.

"Wozu mache ich das eigentlich?"

Detailansicht öffnen (Foto: Wolfgang Defort)

Karen Barjenbruch, 30, Heilerziehungspflegerin in einer integrativen Kita in Twistringen, Niedersachsen

"Wir sollen Abstand halten, dürfen nicht singen, dürfen nur mit fünf Kindern in den Bewegungsraum ... Viele Regeln sind so praxisfern. Man kann nicht einem weinenden Kind zurufen: 'Dann puste dein Aua selbst weg.' Wir müssen trotz Pandemie die Seele pflegen. Ich arbeite auch ohne Maske, weil die Kinder mich sonst nicht richtig wahrnehmen können.

Im November hatten wir einen Ausbruch in der Kita nach einem Lichterfest am Abend. Eine Kollegin fiel aus, ich dachte erst, dann kann ich mich nicht auch noch krankmelden, aber ich war noch nie so krank. Ich hatte hohes Fieber, konnte kaum schlafen vor Schmerzen, der ganze Körper brannte. Nur mit Nachdruck habe ich einen Testtermin beim Hausarzt bekommen. Fünf Erwachsene hatten sich infiziert und ein paar Kinder. Es wollten sich eigentlich alle Kollegen testen lassen, aber das ging nicht ohne Symptome. Das Gesundheitsamt hat mich auch nur nach meinen Kontakten aus den letzten 48 Stunden gefragt, obwohl das Lichterfest länger her war.

Die Politik hat trotz der vermehrten Fälle in Kitas nicht reagiert. Man fühlt sich so alleine, ist dem einfach ausgeliefert. Den Dezember-Lockdown hätte ich mir schon viel früher gewünscht. Es gab ja schon Studien, dass Erzieherinnen von Corona am meisten betroffen sind, aber wir wurden nicht gesehen. Das hat mich wütend gemacht. Im Lockdown im Januar wurden wir sogar dazu angehalten, unsere Gruppen aktiv aufzustocken, wenn nicht 50 Prozent der Eltern die Notbetreuung in Anspruch nahmen. Wir mussten eine Liste schreiben mit Kriterien, wer als Nächstes kommen darf. Das führte dazu, dass ein Kind, das bald eingeschult werden sollte, kommen durfte, die vierjährige Schwester aber nicht. Das konnte ich der ausländischen Familie schlecht erklären, ich verstehe es ja selbst nicht. Ich zweifle da an meinem Beruf. Frage mich: Wozu mache ich das eigentlich?

Mir bleibt immer noch schnell die Luft weg. Das kann auch eine andere Infektion sein, als Erzieherin weiß man das nie. Aber das macht mir Angst. Was passiert dann erst, wenn ich es mutiert noch mal bekomme? Wenn ein Kind auf meinen Teller hustet, dann würde ich das Essen am liebsten stehenlassen. Aber die Kinder bringen mich auch zum Lachen. Früher durften sie sich ihr Essen selbst auftun, Selbständigkeit fördern und so. Als die Regel kam, dass wir das jetzt machen müssen, sagte ein Junge zu mir: ,Ach Karen, das tut mir so leid, dass du jetzt unser Diener geworden bist.'"

"Es ist schon absurd"

Detailansicht öffnen (Foto: privat)

Billy Berge-Kolb, 23, Erzieher im Hort einer städtischen Grundschule in Dresden, Sachsen

"Ich habe mindestens 30 Kontakte bei der Arbeit - und jede Woche andere. Denn als Springer bin ich immer dort eingeteilt, wo man mich braucht. Seit fast drei Wochen haben wir wieder offen im eigeschränkten Regelbetrieb, das heißt, es kommen fast alle der 430 Grundschulkinder, die bei uns im Hort sind, nur in strikt getrennten Gruppen.

Es ist schon absurd, wenn die Kinder nachmittags säuberlich getrennt die Einrichtung verlassen und dann im Park nebenan alle ihren Ranzen in die Ecke schmeißen und auf demselben Spielgerät rumturnen, daneben noch die Eltern, die sich unterhalten. Schwierig, sich da keine Gedanken zu machen. Als Erzieher nimmt man sowieso schon viel mit ins Private.

Ich laufe immer mit FFP2-Maske herum, die unsere Chefs auf eigene Faust besorgen, weil wir vom Träger nur die medizinischen Einwegmasken gestellt bekommen. Die Kinder müssen im Gruppenzimmer keine Masken tragen. Sie sind unbeschwert, was auch gut ist. Aber für das Infektionsgeschehen ist es nicht ohne, wenn 28 Kinder bis zu neun Stunden am Tag in einem Raum sind. Ich wäre eher für ein Wechselmodell gewesen mit halben Klassen.

Die Lehrerinnen werden bei uns jeden Dienstag getestet. Nur so haben wir im Dezember positive Fälle entdeckt: Fünf Lehrerinnen hatten Corona, fünf Klassen mussten in Quarantäne, plus die Erzieher, ich auch. Auch wir sollen jetzt endlich regelmäßig getestet werden. Sicherheit vor einer Ansteckung gibt mir das aber keine.

Die Pandemie ist wie ein Brennglas: Sie zeigt uns die vorhandenen Probleme noch mal deutlicher. Wie lange reden wir schon darüber, dass mal lauwarmes oder warmes Wasser aus den Schulwasserhähnen kommen muss? Dass Gruppenzimmer einfach nicht groß genug sind für 28 Kinder - auch ohne Corona-Aerosole? Jetzt ist es an der Zeit für die Politik, einfach mal hinzuhören und sich der Sache anzunehmen."

"Ich wurde angezeigt"

Detailansicht öffnen (Foto: privat)

Ingrid Meier*, 56, Tagesmutter von fünf Babys und Kleinkindern in Bad Cannstatt, Baden-Württemberg

"Beim ersten Lockdown, Mitte März 2020, habe ich mich entschieden, die Notbetreuung nicht zu machen. Man kann nur Tagesmutter sein, wenn man sich ganz drauf einlässt, und das konnte ich einfach nicht, weil ich Angst hatte, mich anzustecken. Wir können nicht mit Plexiglas, Maske und Abstand arbeiten wie andere Berufe, wenn wir unsere Arbeit gut machen wollen. Die Kinder, die zu mir kommen, sind zwischen knapp einem und drei Jahren alt, die hat man einfach auf dem Arm. Und wenn sie den ganzen Tag mein Gesicht nicht sehen, fehlt ihnen ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel. Klar habe ich gegenüber einer Kita den Vorteil, dass ich nur fünf Kinder habe. Aber es reicht ja, sich bei einem anzustecken.

Im Oktober hat eine Mutter ihr Kind mit einer triefenden Nase zu mir gebracht. Ich habe ihr gesagt, ich kann und will in Zeiten von Corona so ein Kind nicht hier haben. Da erwarte ich von den Eltern mehr Verständnis. Einen Tag ist das Kind zu Hause geblieben, am übernächsten wollte die Mutter es schon wieder bringen. Das ist so daneben.

Eines Tages habe ich ein Schreiben vom Amt für öffentliche Ordnung gekriegt: Ich wurde angezeigt, dass beim Bringen der Kinder die Abstände nicht eingehalten wurden. Manchmal standen kurz mehrere Eltern vor dem Haus. Wer gemeint hat, sich daran stören zu müssen, weiß ich nicht. Es war anonym. Zum Glück musste ich kein Bußgeld zahlen, aber ich denke mir: Warum ist derjenige nicht selber zu mir gekommen? Das ist wie in DDR-Zeiten. Seit der Anzeige darf immer nur ein Elternteil sein Kind abgeben, die anderen müssen vor dem Gartentor warten. Das ist natürlich Idiotie, wenn man weiß, dass die Kinder auch Überträger sein können.

Ich bin sehr erleichtert, dass wir jetzt früher geimpft werden. Ich kann nur hoffen und beten, dass es bis dahin vollends noch gutgeht."

* Name geändert

"Ich habe Sorge, dass in den Kitas und Schulen gerade die dritte Welle vorbereitet wird"

Detailansicht öffnen (Foto: privat)

Claudia Theobald, 52, Erzieherin in einer katholischen Kita in Haßloch, Rheinland-Pfalz

"Seit November sind wir in Rheinland-Pfalz im ,Regelbetrieb bei dringendem Bedarf'. Den dringenden Bedarf definieren ganz allein die Eltern, sie brauchen keinerlei Nachweise. Wir sind zu etwa 40 Prozent ausgelastet, weil unsere Eltern recht vernünftig sind. Kolleginnen aus anderen Kitas sprechen von über 80 Prozent. Das hat mit eingeschränktem Betrieb nicht mehr viel zu tun.

Ich kann die Eltern verstehen: Home-Office und Kind betreuen ist schwierig. Aber ich habe Sorge, dass in den Kitas und Schulen gerade die dritte Welle vorbereitet wird. Feste Gruppen sollten verpflichtend sein. Und wir brauchen Luftfiltergeräte für die Gruppenräume. Um mich mache ich mir weniger Sorgen, aber ich habe meine 82-jährige Mutter nach einer Operation bei mir zu Hause. Deshalb trage ich immer FFP2-Maske. Wenigstens werden wir jetzt früher geimpft, ich bin schon am Montag dran.

Die Kitas komplett zu schließen, wäre für die Psyche und Entwicklung der Kinder wiederum ein großes Problem. Bei Kindern aus prekären Verhältnissen achten wir auch darauf, dass sie kommen. Da geht es dann wirklich um Kinderschutz, wenn ich weiß, eine Mutter ist alkoholkrank, kriegt den Alltag schlecht auf die Reihe und ist jetzt mit drei kleinen Kindern zu Hause.

Wir wünschen uns, dass generell mehr mit uns gesprochen wird. Auch ohne Corona. Die Kita-Politik verschiebt sich immer weiter zu satt-sauber-unverletzt. Wir brauchen aber Zeit, die Kinder gut zu betreuen, mit ihnen zu sprechen, die Welt zu entdecken. Wir sind 2,5 Kräfte für 25 Kinder, davon sechs Wickelkinder. Für eine gute Pädagogik bräuchten so viele Kinder fünf Erzieher. Paradoxerweise ist das jetzt manchmal besser: Meine Kollegin betreut normalerweise zwölf Kinder beim Mittagsschlaf, jetzt sind es manchmal nur zwei."

"Ich glaube, das Virus war unerkannt schon länger drin"

Detailansicht öffnen (Foto: privat)

Jörg Vetter, 43, Erzieher in einem Kindergarten in Weimar, Thüringen

"Pädagogisch gesehen war das letzte Jahr frustrierend. Es gibt im Kindergarten Jahreshöhepunkte, Feste und Verabschiedungen. Vieles davon konnte nicht stattfinden. Die Orientierungslosigkeit und die ständige Flexibilität, weil sich Regeln ändern, erschöpfen.

Es gab wirklich seltsame Situationen. Im ersten Lockdown saß ich im Garten, wo sonst 100 Kinder laut rumspringen, und nun habe ich mit nur einem Kind eine Sandburg gebaut. Durch steigende Kinderzahlen in der Notbetreuung kam auch immer mehr Normalität zurück. Zu diesem Zeitpunkt war Covid-19 noch sehr abstrakt für uns.

Bis Mitte Dezember. Unser Kindergarten wurde unter Quarantäne gestellt: Fast alle Pädagogen waren erkrankt, viele Kinder und dadurch auch Eltern. Das hat mich sehr geschockt. Ich hatte zum Glück nur einen leichten Verlauf, aber einige Kolleginnen, Kollegen und Eltern hatte es schwerer getroffen. Auch ein Kind hatte einen sehr schweren Verlauf. Ich habe mich gefragt, ob das vermeidbar gewesen wäre. Wo das Virus herkam, wissen wir nicht. Im Winter kommt ja alles zusammen im Kindergarten: hier mal ein Husten, da mal ein Durchfall. Ich glaube, das Virus war unerkannt schon länger drin.

Seitdem ist unser Kindergarten hoch sensibilisiert. Von der Notbetreuung im Januar und Februar haben nur wenige Eltern Gebrauch gemacht. Im Februar waren wir in Kurzarbeit - bis wir von jetzt auf gleich in den eingeschränkten Regelbetrieb gesetzt wurden. Ich bin in der Gewerkschaft, mit dem Bildungsministerium gab es einen runden Tisch, um Vorschläge für den Wiedereinstieg zu erörtern. Das war am 19. Februar. Am 22. mussten wir plötzlich wieder bereitstehen, alle Kinder durften wieder kommen. Und das in Thüringen, wo die Zahlen besonders hoch waren.

Wir lüften regelmäßig, sind viel draußen, die Kinder waschen sich mehrmals täglich die Hände, aber es sind eben Kinder, es wird sich halt doch mal umarmt, gedrückt und sehr eng miteinander gespielt. Ich arbeite freiwillig auch drinnen mit FFP2-Maske, weil wir unter den Eltern ein breites Spektrum unterschiedlichen Verständnisses für Corona-Maßnahmen haben. Nur wenn sich alle an die gültigen Regeln wie die Maskenpflicht halten, auch die Eltern beim Bringen und Abholen, kann der Kindergarten geöffnet bleiben."