Weltweit lachen Menschen über das ertappte Liebespaar vom „Coldplay“-Konzert. Im Internet hat man das Gefühl, einer Art digitaler Steinigung beizuwohnen. Über Spott, der in Häme umschlägt.

Von Martin Zips

Es gibt diesen Punkt, wo Spaß auch mal in Gehässigkeit umschlagen kann – und im Fall der beiden Arbeitskollegen, die auf dem Coldplay-Konzert in Boston miteinander „erwischt“ wurden, war dieser Punkt bereits früh erreicht. Weltweit wurden die beiden, ungeachtet irgendwelcher Persönlichkeitsrechte, namentlich genannt und bildlich zitiert. Im Netz richteten Millionen User den Finger auf sie: Schaut mal, wie dumm sie sind. Ehebruch, so etwas hält man doch geheim, da geht man doch nicht zusammen auf ein Konzert. In dieser Form war das neu.