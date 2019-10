Verden (dpa/lni) - Das 6. Landeserntedankfest haben rund 600 Besucher sowie Vertreter der Evangelischen Landeskirche Hannover und der Land- und Ernährungswirtschaft in Niedersachsen im Dom zu Verden/Aller gefeiert. Landesbischof Ralf Meister hielt die Predigt am Sonntag, in der es unter anderem um grüne Kreuze ging. Damit protestieren Landwirte derzeit gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung und fordern mehr Respekt für ihre Arbeit. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) richtete Grußworte an die Gäste.

Im Anschluss an den Gottesdienst schlenderten die Teilnehmer an den Informationsständen vorbei und kamen mit Vertretern von Unternehmen, Verbänden und Organisationen aus der Land- und Ernährungswirtschaft ins Gespräch. Sie nutzten das Treffen, um über Landwirtschaft, Lebensmittelerzeugung und Naturschutz zu diskutieren. Vertreten waren unter anderem ein Schulapfelprojekt aus dem Alten Land, der Landesverband Hannoverscher Imker oder die Landwirtschaftskammer Niedersachsen.