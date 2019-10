Verden (dpa/lni) - Die Evangelische Landeskirche Hannover und die Land- und Ernährungswirtschaft in Niedersachsen laden heute zum 6. Landeserntedankfest in den Dom in Verden/Aller. Die Predigt hält Landesbischof Ralf Meister, Grußworte kommen von Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Nach dem Gottesdienst können die Besucher an Informationsständen mit Vertretern von Unternehmen, Verbänden und Organisationen aus der Land- und Ernährungswirtschaft in Kontakt treten und über Landwirtschaft, Lebensmittelerzeugung und Naturschutz diskutieren. Vertreten ist unter anderem ein Schulapfelprojekt aus dem Alten Land, der Landesverband Hannoverscher Imker oder die Landwirtschaftskammer Niedersachsen.