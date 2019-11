Speyer (dpa/lrs) - Der Präsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, Christian Schad (62), wird sein Amt vorzeitig abgeben. Er werde Ende Februar 2021 mit Vollendung seines 63. Lebensjahres in Ruhestand gehen, teilte der Theologe am Dienstag in Speyer mit. Regulär würde seine Amtszeit Ende November 2022 enden. Mit seinem Schritt wolle er zu einem verantwortlichen Übergang beitragen, der es einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin erlaube, "mit der im Frühjahr 2021 neu zu wählenden Landessynode von Beginn an eigene Akzente zu setzen", sagte Schad. Er wurde 2008 erstmals in das Leitungsamt der Evangelischen Kirche der Pfalz gewählt und 2014 im Amt bestätigt.