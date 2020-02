Speyer (dpa/lrs) - Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat Kardinal Reinhard Marx als wichtigen Brückenbauer zum Papst und in die Weltkirche hinein gewürdigt. "Die Herausforderung zu einer Erneuerung und Reform der Kirche ist er entschlossen angegangen", sagte Wiesemann einer Mitteilung zufolge anlässlich der Entscheidung von Marx, nicht für eine zweite Amtszeit als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz zu kandidieren. "Die Entscheidung verdient großen Respekt", sagte Wiesemann. Die Begründung sei sehr verständlich und überzeugend.

"Kardinal Marx hat die Deutsche Bischofskonferenz souverän durch schwierige Jahre des gesellschaftlichen und kirchlichen Umbruchs geführt", unterstrich der Speyerer Bischof. In gesellschaftspolitischen Fragen habe Marx den Positionen der katholischen Kirche wirkungsvoll Gesicht und Stimme verliehen.

Die Deutsche Bischofskonferenz hatte am Dienstag mitgeteilt, dass der Münchner Kardinal Marx (66) für eine mögliche zweite Amtszeit als Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung stehen werde. "Ich finde, es sollte die jüngere Generation an die Reihe kommen. Und vielleicht ist es auch gut, wenn es häufiger einen Wechsel in dieser Aufgabe gibt", begründete er den Schritt in einem Brief an die deutschen Bischöfe.